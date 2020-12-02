Суперкар Hispano-Suiza Carmen Boulogne презентували в Іспанії

Компанія Hispano Suiza презентувала свою нову модель – суперкар Carmen Boulogne.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Новинка стала подальшим розвитком показаної раніше моделі Carmen.

Hispano Suiza Carmen Boulogne hispanosuizacars.com

Carmen Boulogne – повністю електричний 2-місний суперкар, створений та побудований в іспанській Барселоні. Всього планується виготовити 5 примірників версії Boulogne.

Всього планується виготовити 5 примірників Carmen Boulogne hispanosuizacars.com

Вперше ім'я Boulogne з'явилося на автомобілях іспанської марки Hispano Suiza в 1921 році, коли компанія підготувала гоночну версію моделі Н6 Coupе для участі в змаганнях George Boillot Cup, 3,5-годинної гонки на витривалість у французькому місті Булонь-сюр-Мер. Автомобілі Hispano Suiza H6 три роки поспіль фінішували першими в цій престижній гонці: у 1921 році перемогу здобув Андре Дюбонне (Andre Dubonnet), у 1922-м – Поль Бабло (Bablot) та у 1923-му – Леонс Гарньє (Leonce Garnier).

Hispano Suiza Carmen Boulogne є своєрідною даниною поваги до історичного минулого марки та її спортивним досягненням hispanosuizacars.com

Hispano Suiza Carmen Boulogne є своєрідною даниною поваги до історичного минулого марки та її спортивним досягненням. Автомобіль оснащується 4-ма електромоторами сумарною потужністю 820 кВт (1115 к.с.), що на 95 к.с. більше, ніж у моделі Carmen. А максимальний крутний момент досягає 1500 Нм. З таким арсеналом купе здатне розвивати швидкість 290 км/год, а розгін до першої "сотні" займає всього 2,6 секунди.

Купе здатне розвивати швидкість 290 км/год, а розгін до першої "сотні" займає всього 2,6 секунди hispanosuizacars.com

За рахунок оптимізації ряду вузлів та використання композитних матеріалів конструкторам вдалося на 60 кг знизити масу новинки – до 1630 кг. Кузов новинки виготовлений з карбонового волокна, а для оздоблення салону використовуються замша та алькантара.

Для оздоблення салону використовуються замша та алькантара hispanosuizacars.com

Запасу енергії літій-іонної батареї (80 кВт - год) вистачить, щоб подолати без зупинки до 400 км. Для зарядки можна використовувати різні типи пристроїв стандартів CCS2, CHAdeMO та GB/T.

Hispano Suiza Carmen Boulogne hispanosuizacars.com

Ціна Hispano Suiza Carmen Boulogne стартує з позначки 1,65 мільйона євро без урахування податків. А на виробництво моделі від моменту замовлення буде потрібно близько року. Перші екземпляри надійдуть до покупців в 2022 році.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :