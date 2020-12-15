Subaru готує перший серійний кросовер

Японська компанія Subaru планує представити свій перший серійний електричний кросовер на європейському ринку в найближчі кілька років.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Середньорозмірний кросовер буде порівняний за своїми розмірами з популярною моделлю Forester.

Перший серійний електричний кросовер Subaru буде використовувати модельну платформу e-TNGA компанії Toyota subarumedia.co.uk

У створенні новинки буде брати активну участь компанія Toyota, яка надасть для своїх колег із Subaru модульну електричну платформу e-TNGA. Вона ж буде використовуватися для електричного кросовера марки Toyota, який готується до дебюту на європейському ринку вже наступного року.

У січні поточного року компанія Subaru представила екстравагантний концепткар Evoltis на електротязі. Варто зазначити, що майбутній серійний кросовер імовірно успадкує від концепту також ім'я, запатентоване компанією ще 2018 року.

У січні поточного року компанія Subaru представила екстравагантний концепткар Evoltis на електротязі motor1.com

За попередніми даними, потужність електромобіля становитиме близько 290 к.с., а ємності акумулятора вистачить, щоб подолати без зупинки до 500 км. Автомобіль отримає повний привід та широкий спектр систем допомоги водієві.

Поява у гамі Subaru повністю електричної моделі є наступним кроком на шляху електрифікації модельного ряду японської компанії для європейського ринку. Раніше компанія вже вивела на ринок Європи три автомобілі з технологією e-Boxer mild hybrid – Forester, Impreza та XV, на які припадає приблизно 60% європейських продажів.

Subaru Impreza e-Boxer з технологією mild hybrid здатна пересуватися на електротязі на швидкості до 40 км/год

У планах компанії до 2030 року трансформувати 40% свого модельного ряду в гібриди та електромобілі, а до 2035 року повністю завершити електрифікацію своєї продукції. Але паралельно з тим вона буде вдосконалювати існуючі фірмові технології: опозитні мотори, симетричний повний привід та комплекс систем безпеки EyeSight.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Subaru презентувала спортивне купе BRZ, а американські тюнери показали, як зробити ралійний болід зі звичайного Subaru XV.