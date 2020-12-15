Subaru готує перший серійний кросовер

Японська компанія Subaru планує представити свій перший серійний електричний кросовер на європейському ринку в найближчі кілька років.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Середньорозмірний кросовер буде порівняний за своїми розмірами з популярною моделлю Forester.

У створенні новинки буде брати активну участь компанія Toyota, яка надасть для своїх колег із Subaru модульну електричну платформу e-TNGA. Вона ж буде використовуватися для електричного кросовера марки Toyota, який готується до дебюту на європейському ринку вже наступного року.

У січні поточного року компанія Subaru представила екстравагантний концепткар Evoltis на електротязі. Варто зазначити, що майбутній серійний кросовер імовірно успадкує від концепту також ім'я, запатентоване компанією ще 2018 року.

За попередніми даними, потужність електромобіля становитиме близько 290 к.с., а ємності акумулятора вистачить, щоб подолати без зупинки до 500 км. Автомобіль отримає повний привід та широкий спектр систем допомоги водієві.

Поява у гамі Subaru повністю електричної моделі є наступним кроком на шляху електрифікації модельного ряду японської компанії для європейського ринку. Раніше компанія вже вивела на ринок Європи три автомобілі з технологією e-Boxer mild hybrid – Forester, Impreza та XV, на які припадає приблизно 60% європейських продажів.

У планах компанії до 2030 року трансформувати 40% свого модельного ряду в гібриди та електромобілі, а до 2035 року повністю завершити електрифікацію своєї продукції. Але паралельно з тим вона буде вдосконалювати існуючі фірмові технології: опозитні мотори, симетричний повний привід та комплекс систем безпеки EyeSight.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Subaru презентувала спортивне купе BRZ, а американські тюнери показали, як зробити ралійний болід зі звичайного Subaru XV.