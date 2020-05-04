Створена ще одна батарея, яка вирішує велику проблему електрокарів
Наприкінці березня компанія BYD відрапортувала про те, що створила для електромобілів надміцну батарею. Тепер подібний акумулятор створив ще один китайський автовиробника – стартап Aiways.
Як і у випадку з АКБ BYD, особливістю розробки Aiways є високий рівень захищеності – передбачається, що при ДТП батарея не буде піддана деформації і, таким чином, мінімізується ризик її займання. Відзначимо, що загоряння батареї електрокара при зіткненні дійсно є поширеною проблемою.
Досягти поліпшеної безпеки китайським інженерам вдалося завдяки конструкції елемента живлення. Акумуляторна батарея Aiways, ємність якого, до речі, становить 63 кВтг, має сендвіч-структуру (читай, багатошаровий бутерброд): він складається з осередків, радіатора системи охолодження та ізолюючої плити. І саме ізолююча плита виконує роль щита: вона розташовується між радіатором і осередками, і в разі деформації блоку не допускає протікання охолоджуючої рідини (холодоагенту). Розробник відзначає, що саме витік охолоджуючої рідини у суху частину осередків в більшості випадків (80%) і призводить до займання АКБ під час або ж перші хвилини після аварії.
Ще однією функцією захисної плити є додаткова теплоізоляція. У Aiways заявляють, що завдяки їй акумулятор в холодну пору втрачає меншу кількість енергії: як показали тести, електричний кросовер Aiways U5, оснащений "вологонепроникною" батареєю, може проїхати на одній зарядці 300 км при температурі "за бортом" у 0 градусів Цельсія (цей електрокар скоро повинен з'явитися у продажу в Європі). Втім, важливу роль в цьому відіграє і вбудована система оцінки та контролю ступеня заряду (SOC), яка має високу ступінь глибокого самонавчання та підказує водієві, як можна поліпшити енергоефективність автомобіля.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що для електромобілів розробили батарею, яка розрахована на запас ходу в 2000 км.