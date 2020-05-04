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4 травня • оновлено в 22:53
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/ Електромобілі

Створена ще одна батарея, яка вирішує велику проблему електрокарів

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Наприкінці березня компанія BYD відрапортувала про те, що створила для електромобілів надміцну батарею. Тепер подібний акумулятор створив ще один китайський автовиробника – стартап Aiways.

Як і у випадку з АКБ BYD, особливістю розробки Aiways є високий рівень захищеності – передбачається, що при ДТП батарея не буде піддана деформації і, таким чином, мінімізується ризик її займання. Відзначимо, що загоряння батареї електрокара при зіткненні дійсно є поширеною проблемою.

батарея Aiways

батарея Aiways

ai-ways.eu

Досягти поліпшеної безпеки китайським інженерам вдалося завдяки конструкції елемента живлення. Акумуляторна батарея Aiways, ємність якого, до речі, становить 63 кВтг, має сендвіч-структуру (читай, багатошаровий бутерброд): він складається з осередків, радіатора системи охолодження та ізолюючої плити. І саме ізолююча плита виконує роль щита: вона розташовується між радіатором і осередками, і в разі деформації блоку не допускає протікання охолоджуючої рідини (холодоагенту). Розробник відзначає, що саме витік охолоджуючої рідини у суху частину осередків в більшості випадків (80%) і призводить до займання АКБ під час або ж перші хвилини після аварії.

батарея Aiways

батарея Aiways

ai-ways.eu

Ще однією функцією захисної плити є додаткова теплоізоляція. У Aiways заявляють, що завдяки їй акумулятор в холодну пору втрачає меншу кількість енергії: як показали тести, електричний кросовер Aiways U5, оснащений "вологонепроникною" батареєю, може проїхати на одній зарядці 300 км при температурі "за бортом" у 0 градусів Цельсія (цей електрокар скоро повинен з'явитися у продажу в Європі). Втім, важливу роль в цьому відіграє і вбудована система оцінки та контролю ступеня заряду (SOC), яка має високу ступінь глибокого самонавчання та підказує водієві, як можна поліпшити енергоефективність автомобіля.

Aiways U5

Aiways U5

ai-ways.eu

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що для електромобілів розробили батарею, яка розрахована на запас ходу в 2000 км.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
електромобілі нові авто кросовер
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Комментарии на сайте не модерированы
Иванов Иван
Иванов Иван
П.у.й.л.о.станцы, доставайте методички и объясните еще одну многоходовочку. :-)
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Авто Електромобілі

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