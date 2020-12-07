Стартував прийом замовлень на електромобіль із запасом ходу 1600 км

У США почали приймати замовлення на електромобіль, який здатний проїжджати на одному заряді, як стверджується, 1000 миль (1609 км). Це триколісна двомісна машина під назвою Paradigm від стартапу Aptera.

Як пише The Vegre, Aptera Paradigm є автомобілем з максимальною енергоефективністю. Крім вбудованої тягової батареї (всього є три блоки на вибір – ємністю 40, 60 або 100 кіловат-годин (саме останній акумулятор і забезпечує вищезгадану автономність ходу), електрокар також оснащений сонячними панелями, які забезпечують додатковий пробіг 64 км у день. Завдяки сонячної енергії щорічно набігає 17,7 тис. "безкоштовних" кілометрів.

Крім того, Aptera Paradigm доступний в двох версіях потужності – на 136 к.с. і 204 сили. У першому випадку модель йде з переднім приводом, розгін від 0 до 96 км/год займає 5,5 секунд. У другому він вже оснащується повним приводом і здатний досягати тієї ж позначки у 96 км/год за 3,5 секунд.

Важить Aptera Paradigm всього одну тонну, до того ж, у нього рекордно низький коефіцієнт аеродинамічного опору – 0,13. Для порівняння, у Tesla Model 3 відповідний показник становить 0,23.

Ціна такого електромобіля складає від 25 900 до 46 000 доларів на залежності від версії (але за рахунок додаткових опцій вартість може бути ще більшою). Поставки своєї новинки стартап розраховує налагодити у 2021 році.

Як раніше писав OBOZREVATEL: