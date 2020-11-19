Стартап Elation показав проєкт електричного гіперкара

Стартап із Каліфорнії Elation Hypercars представив проєкт електричного гіперкара Freedom Electric.

Про це повідомляється на сайті виробника. Керівники амбітного проєкту Карлос Сатуловскі й Мауро Саравіа обіцяють, що компанія Elation має намір стати першим в Америці виробником електричних гіперкарів.

Первісток компанії – футуристичне купе Freedom – буде виготовлений із вуглепластика, отримає двері типу "крила чайки" й активний задній спойлер. Салон новинки нагадує кокпіт бойового винищувача. У салоні можна виявити цифрову шкалу приладів, минималистичную центральну консоль і велику кількість карбонового декору.

За словами авторів проєкту, кожен екземпляр буде виготовлятися вручну з урахуванням індивідуальних побажань покупців, тому матеріали оздоблення можуть бути використані найрізноманітніші, включаючи дорогоцінні метали і камені.

В основі купе Freedom лежить карбоновий монокок вагою приблизно 82 кг, з яким з'єднується T-образна літій-іонна батарея. На вибір будуть запропоновані два варіанти енергоємності – 100 і 120 кВтч, що дозволить долати близько 300-400 миль (483-644 км).

Базова модель отримає у своє розпорядження три електромотори сумарною потужністю 1054 кВт (1433 к.с.). Більш потужна версія буде оснащуватися квартетом двигунів, а їх віддача становитиме 1419 кВтг (1930 к.с.). Купе зможе розганятися до першої "сотні" приблизно за 1,8 секунди, а максимальна швидкість буде обмежена на позначці 260 миль/год (418 км/год).

Як альтернатива електричним версіями, компанія планує запропонувати версію Freedom Iconic із повним приводом, 5,2-літровим V10 та 7-ступеневою коробкою передач S-tronic із двома зчепленнями. Як ви вже здогадалися, силовий агрегат повністю запозичений у компанії Audi.

Планована потужність мотора – 760 к.с., а крутний момент обіцяють не менш ніж 664 Нм. З таким арсеналом купе буде розганятися від 0 до 100 км/год за 2,5 секунди, а максимальну швидкість обіцяють не менш ніж 240 миль/год (386 км/год).

Базова вартість купе Freedom стартує з позначки $ 2 мільйони, а версія Freedom Iconic обійдеться на $300 тисяч дорожче. Терміни появи новинки в продажу поки не повідомляються.

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