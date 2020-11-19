Стартап Elation показав проєкт електричного гіперкара

Сергій Іванов
Сергій Іванов
Електромобілі
1,4 т.
Стартап Elation показав проєкт електричного гіперкара

Стартап із Каліфорнії Elation Hypercars представив проєкт електричного гіперкара Freedom Electric.

Про це повідомляється на сайті виробника. Керівники амбітного проєкту Карлос Сатуловскі й Мауро Саравіа обіцяють, що компанія Elation має намір стати першим в Америці виробником електричних гіперкарів.

Elation Freedom

Первісток компанії – футуристичне купе Freedom – буде виготовлений із вуглепластика, отримає двері типу "крила чайки" й активний задній спойлер. Салон новинки нагадує кокпіт бойового винищувача. У салоні можна виявити цифрову шкалу приладів, минималистичную центральну консоль і велику кількість карбонового декору.

Elation Freedom
Elation Freedom
Elation Freedom

За словами авторів проєкту, кожен екземпляр буде виготовлятися вручну з урахуванням індивідуальних побажань покупців, тому матеріали оздоблення можуть бути використані найрізноманітніші, включаючи дорогоцінні метали і камені.

В основі купе Freedom лежить карбоновий монокок вагою приблизно 82 кг, з яким з'єднується T-образна літій-іонна батарея. На вибір будуть запропоновані два варіанти енергоємності – 100 і 120 кВтч, що дозволить долати близько 300-400 миль (483-644 км).

В основі купе Freedom лежить карбоновий монокок вагою приблизно 82 кг, з яким з'єднується T-образна літій-іонна батарея

Базова модель отримає у своє розпорядження три електромотори сумарною потужністю 1054 кВт (1433 к.с.). Більш потужна версія буде оснащуватися квартетом двигунів, а їх віддача становитиме 1419 кВтг (1930 к.с.). Купе зможе розганятися до першої "сотні" приблизно за 1,8 секунди, а максимальна швидкість буде обмежена на позначці 260 миль/год (418 км/год).

Elation Freedom

Як альтернатива електричним версіями, компанія планує запропонувати версію Freedom Iconic із повним приводом, 5,2-літровим V10 та 7-ступеневою коробкою передач S-tronic із двома зчепленнями. Як ви вже здогадалися, силовий агрегат повністю запозичений у компанії Audi.

Elation Freedom

Планована потужність мотора – 760 к.с., а крутний момент обіцяють не менш ніж 664 Нм. З таким арсеналом купе буде розганятися від 0 до 100 км/год за 2,5 секунди, а максимальну швидкість обіцяють не менш ніж 240 миль/год (386 км/год).

Базова вартість купе Freedom стартує з позначки $ 2 мільйони, а версія Freedom Iconic обійдеться на $300 тисяч дорожче. Терміни появи новинки в продажу поки не повідомляються.

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