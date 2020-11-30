Стали відомі характеристики нового електромобіля BMW i7

Компанія BMW офіційно оголосила, що нове покоління 7-ої серії (його вихід очікується в 2022 році) буде доступно не тільки в бензиновій, дизельній та гібридній версіях, але й повністю електричному варіанті. Водночас з цим журналісти дізналися деякі технічне подробиці щодо майбутньгого електрокара, який отримає ім'я i7.

Як пише британський журнал Car, всі версії нової BMW 7-Series будуть використовувати одну і ту саму платформу. Електричний седан з'явиться в 2023 році (на рік пізніше бензинового), і це буде найпотужніша "сімка" із пропонованих. Прицьому у неї буде дві модифікації – звичайна i7 і заряджена i7s.

Можливо, нова BMW i7 буде виглядати саме так. InsideEVs

Передбачається, що BMW i7 отримає більше 500 к.с. потужності і батарею на 100 кВтгод, якої вистачить на пробіг близько 500 км, а ось BMW i7S матиме в своєму розпорядженні близько 670 к.с. і АКБ ємністю 120 кВтгод, розраховану на запас ходу 600 км. Обидва автомобілі також будуть повноприводними.

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