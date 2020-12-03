Стала відома дата початку продажу найдешевшого електромобіля Європи

Електричний кросовер Dacia Spring почнуть продавати 1 березня 2021 року. Раніше в Renault Group (материнська фірма "Дачії") пообіцяли, що це буде найдешевший електромобіль Європи.

Про запуск новинки повідомила сама Dacia на своєму офіційному сайті. Ціни на Dacia Spring ще не сформовані в більшості країн ЄС, однак в Угорщині, наприклад, її вже оголосили – за базову версію дилери просять в перерахунку з місцевої валюти трохи більше ніж 17 000 євро. Очікується, що в Західній Європі електрокар буде коштувати менше (оскільки в Угорщині діє досить великий ПДВ – 27%).

Нагадаємо, Dacia Spring являє собою європейську версію електрокроссовера Renault City K-ZE, який випускається і продається в Китаї з минулого року. Він оснащений досить скромним акумулятором на 26,8 кВтг, якого вистачає на 225 км за циклом випробувань WLTP (в місті – на 295 км). На АКБ надається гарантія 8 років або 120 000 км. В "базі" йде зарядка на 6,6 кВт, а 20-кіловатний пристрій доступний в якості опції.

З електродвигуном потужністю 33 кВт (45 к.с.) Dacia Spring прискорюється до 125 км/год.

Що стосується габаритів, довжина Dacia Spring становить 3734 мм, ширина – 1622 мм, висота – 1516 мм, а розмір колісної бази – 2423 мм. Обсяг багажника – 300 літрів.

Рані OBOZREVATEL писав про те, що сірі дилери почали завозити в Україну Renault City K-ZE. Один з таких автомобілів недавно зняли в Києві, його продають за 13 000 доларів.