Справжній бум: 2020 рік стане роком електромобілів

Наступного року європейські автовиробники виведуть на ринок ряд нових машин, що працюють від розетки. На думку аналітиків, завдяки такому "стрибку" 2020 рік стане роком електромобілів.

Як повідомляє видання The Guardian, що посилається на цифри аналітичної фірми IHS Markit, якщо зараз в Європі доступно 100 моделей на електротязі, то вже до кінці 2020 року їхня кількість зросте до 175. При цьому до 2025 року "електрична пристуність" стане ще більшою – покупцям Старого Світу запропонують уже 330 моделей.

Volkswagen ID.3 cars.com

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Звичайно, такий стан справ відобразиться на статистиці продажу. У 2019 продаж електромобілів в Європі склав 3,4% від загального продажу, а в 2020-му, згідно з прогнозом, їх частка збільшитися до 5,5%. Відповідно, по всьому Європейському Союзу продаж електромобілів повинен вирости з 319 000 одиниць у 2019 році до 540 000 у 2020 році. Що стосується довгострокової перспективи, то, як очікується, до 2026 року частка електромобілів на ринку складе вже одну п'яту частину.

Opel Corsa-e cars.com

1 січня в Європейському Союзі почне діяти ряд нових правил, які будуть серйозно карати виробників автомобілів, якщо середні викиди вуглекислого газу від автомобілів, які вони виробляють, будуть перевищувати 95 г на 1 км. У разі перевищення цього ліміту компанії повинні будуть заплатити штраф у розмірі 95 євро за кожен зайвий грам, помножений на загальну кількість проданих автомобілів. Тому автовиробники зараз зацікавлені у виведенні нових моделей електрокарів як ніколи: вони допоможуть їм уникнути серйозних санкцій.

MINI Cooper SE cars.com

Що стосується нових моделей електрифікованих авто, запланованих на 2020 рік, то найбільш цікавими для європейців будуть шість стовідсоткових електрокарів: Volkswagen ID.3, Opel Corsa-e, Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E, MINI Cooper SE та новий Fiat 500 Electric . Ці автомобілі запропонують пристойні характеристики та привабливі ціни, перед якими покупцям буде складно встояти.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, чому у електромобілів падає запас ходу взимку і дав поради щодо того, як цього уникнути.

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