Sony показала прототип свого електромобіля

Японська Sony показала відео випробувань ходового прототипу свого електромобіля Vision-S.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Нагадаємо, що вперше про проєкт власного електромобіля Sony розповіла рік тому на виставці побутової електроніки CES-2020 (щоб подивитися відео, доскроллье новина до кінця).

Дебют електрокара відбувся на виставці Consumer Electronic Show у Лас-Вегасі у січні минулого року presscentre.sony.eu

Проєкт набирає обертів та тепер компанія проводить активне тестування прототипу Vision-S на дорогах загального користування в Австрії. У створенні електромобіля беруть участь багато відомих компаній, такі як Bosch, BlackBerry, Siemens, Continental, ZF і канадсько-австрійський концерн Magna.

Зовнішній вигляд автомобіля виконаний у дусі биодизайна presscentre.sony.eu

Початкові плани Sony припускали використання прототипу у якості тестового "мула" для відпрацювання технологій безпеки та автономного управління, а також розробки датчиків для інших автовиробників. За рік роботи кількість сенсорів, які використовуються у прототипі Vision-S збільшили з 33 до 40.

Позитивна реакція світової громадськості змусила керівництво компанії не тільки продовжити роботу над електромобілем, але та задуматися про організацію її серійного виробництва. Причому, підрядником з великою часткою ймовірності стане Magna, яка вже збирає кросовер I-Pace для британського Jaguar та планує стати виробничою базою для електромобілів американської компанії Fisker.

Інтер'єр електромобіля Sony presscentre.sony.eu

У компанії Sony поки не підтвердили, що мають намір почати виробництво електромобіля. Однак, один з представників Continental Хорст Шаффер висловився у відеосюжеті досить оптимістично: "У мене є відчуття, що всі залучені сторони хочуть отримати готовий автомобіль якомога швидше".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що свій електромобіль продовжує готувати компанія Apple, а у Amazon з нетерпіння чекають поставки першої партії електричних розвізних фургонів, створених для потреб ритейл-гіганта компанією Rivian.