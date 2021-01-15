Smart займеться випуском електричних кросоверів

Smart Automobile планує представити найближчим часом абсолютно нову модель – електричний кросовер, створений на платформі Geely SEA.

Про це розповів один Деніел Лескоу, віце-президент з глобальних продажів Smart Automobile на своїй сторінці у Linkedin. Зокрема, автомобіль буде використовувати нову електричну архітектуру, розроблену фахівцями компанії Geely, а допомога у розробці конструкції та дизайну здійснюватимуть фахівці Mercedes-Benz.

Перший електричний кросовер Smart буде побудований на модульній платформі Geely SEA global.geely.com

Очікується, що модульна платформа SEA (Sustainable Experience Architecture) дозволить забезпечити запас ходу близько 600-650 км. Крім того, Geely активно співпрацює з ізраїльською компанією Mobileye в області розробки систем допомоги водієві та автономного управління. Варто відзначити, що архітектуру SEA використовуватимуть і інші бренди, зокрема Lync & Co та шведський Volvo.

Архітектуру SEA використовуватимуть і інші бренди, зокрема Lync & Co та шведський Volvo global.geely.com

Новий Smart у першу чергу орієнтований на ринок Піднебесної, але новинка буде продаватися і у Європі.

Нагадаємо, що в січні минулого року було оголошено про створення нової компанії Smart Automobile Co., – спільного підприємства концерну Daimler і китайського холдингу Geely.Результатом стало перенесення виробництва в Китай, а заводи у Європі, які раніше випускали мікролітражку, будуть перепрофільовані на виготовлення іншої продукції німецького концерну або продані іншим компаніям. Зокрема, французьке підприємство придбав британський холдинг Ineos, який буде збирати на його потужностях рамний позашляховик Grenadier.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Geely об'єднає зусилля з Baidu для створення електромобілів, а також випустила електромобіль в стилі Porsche з запасом ходу 700 км