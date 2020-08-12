Skoda показала новий електромобіль Enyaq iV

Електричний кросовер Skoda Enyaq iV показали на офіційних зображеннях. Таким чином, зовнішність довгоочікуваної моделі більше не є секретом, хоча прем'єри доведеться почекати до 1 вересня.

Цікаво, що нова Skoda Enyaq iV не лише відкриває для компанії сегмент електричних кросоверів, а й демонструє прогресивний корпоративний стиль, в якому виконають всі нові моделі Шкода.

Новий кросовер Skoda абсолютно не схожий на інші автомобілі бренду. Тут унікальний набір декоративних елементів, нові дизайнерські прийоми та своєрідні пропорції, які більшою мірою продиктовані особливостями модульної платформи VW MEB. Найближчий родич Enyaq iV – кросовер VW ID.4, який дебютує трохи пізніше.

Skoda Enyaq iV 2021. Фото: Skoda

У передній частині електромобіль Шкода отримав гладку заглушку на місці решітки, по горизонталі цей елемент перетинає тонка світлодіодна смужка, яка продовжується в кожній передній фарі у вигляді ДХВ.

У задній частині увагу привертає ефектна графіка ліхтарів. В цілому ж новинка виглядає готовою до серійного виробництва. Саме такий варіант компанія показала на офіційних зображеннях. Залишилося дочекатися живих фото.

Skoda Enyaq iV 2021. Фото: Skoda

Skoda Enyaq iV 2021. Фото: Skoda

Для Skoda Enyaq iV запропонують кілька модифікацій:

Задньопривідні версії (один мотор на задній осі)

Мотор – 148 к.с., батарея – 55 кВтг, запас ходу 340 км;

Мотор – 180 к.с., батарея – 62 кВтг, запас ходу 390 км;

Мотор – 204 к.с., батарея – 82 кВтг, запас ходу 500 км.

Повнопривідні версії (два мотори – по одному на кожній осі)

Мотори – 265 к.с. батарея – 82 кВтг, запас ходу 460 км;

Мотори – 306 к.с. батарея – 82 кВтг, запас ходу 460 км.

Skoda Enyaq iV 2021. Фото: Skoda

Skoda Enyaq iV 2021. Фото: Skoda

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, свій перший електромобіль нещодавно показав Cadillac – ним виявився ефектний кросовер.