Skoda клонує свій перший електрокросовер: він буде в іншому кузові

1 вересня відбулася прем'єра першого електричного кросовера Skoda – Enyaq iV. У наступному році автомобіль отримає нову версію – в кузові крос-купе.

Про це повідомляє Autocar з посиланням на директора Skoda з продажу та маркетингу Алана Фаві. Як очікується, від звичайної версії Skoda Enyaq iV Coupe буде відрізнятися зміненою задньою частиною і іншою лінією даху (зі скошеним профілем).

Skoda Enyaq iV Coupe - передбачуваний зовнішній вигляд. autocar.co.uk (ілюстрація)

Як і стандартна модель, Enyaq iV Coupe буде базуватися на електромобільній платформі Volkswagen MEB, і список модифікацій у нього буде таким самим:

акумулятор 55 кВтг, запас ходу 340 км, електродвигун потужністю 109 кВт/148 к.с. і 220 Нм, задній привід

акумулятор 62 кВтг, запас ходу 390 км, електродвигун потужністю 132 кВт/179 к.с. і 310 Нм, задній привід

акумулятор 82 кВтг, запас ходу 510 км, задній електродвигун потужністю 150 кВт/204 к.с. і 310 Нм, задній привід

Також будуть дві версії з повним приводом і двома електромоторами (один передній і один задній): молодша розрахована на 195 кВт/265 к.с. (батарея 82 кВтг, запас ходу – 460 км), а топовий варіант, іменований RS – на 225 кВт/306 к.с. (акумулятор 82 кВтг, запас ходу 460 км)

До 80 відсотків ємності акумулятора можна буде зарядити за допомогою швидкої зарядки за 38 хвилин.

Нагадаємо, стандартний Enyaq iV має довжину 4649 мм, ширину 1879 мм, висоту 1616 мм, колісну базу 2765 мм, обсяг багажника становить 585-2065 літрів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, журналістам вдалося сфотографувати найдешевшу версію Skoda Enyaq IV.