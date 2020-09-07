Skoda готує купеподібний електричний кросовер

Чеська компанія Skoda має намір розширити сім'ю електричних кросоверів. Фотографіями тестового прототипу в глибокому камуфляжі поділився портал Motor 1.

2021 Skoda Enyaq GT. фото: motor1.com

На тестах помітили купеподібний кросовер, який стане доповненням до представленого 1 вересня електричному Enyaq iV. Нагадаємо, що раніше компанія Skoda вивела на китайський ринок кілька купеобразного кросоверів – Kodiaq GT і Kamiq GT, правда, поки тільки з традиційними ДВС.

2021 Skoda Enyaq GT. фото: motor1.com

Офіційного імені новинки поки не повідомляють, але не виключено, що автомобіль отримає вже випробуване в Китаї позначення Enyaq GT. Крім того, поява на тестах нового кросовера стало для багатьох справжнім сюрпризом.

2021 Skoda Enyaq GT. фото: motor1.com

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Від серійного електричного кросовера новинка відрізняється іншим силуетом кузова з похилим дахом. Передбачається, що подібно до інших моделях концерну, Enyaq GT буде мати більш багату комплектацію і розширений список опцій. Новинка буде побудована глобальній платформі MEB, яка створена спеціально для використання на електромобілях.

2021 Skoda Enyaq GT. фото: motor1.com

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Імовірно дебют купеобразного версії електричного кросовера Enyaq GT відбудеться в листопаді нинішнього року, а перші товарні екземпляри з'являться у дилерів навесні наступного року.

2021 Skoda Enyaq GT. фото: motor1.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Skoda початку український продаж свого бестселера Octavia.