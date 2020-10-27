Скільки коштують найпопулярніші електрокари в Україні: топ моделей

Стас Сіділєв Електромобілі 08:26, 27.10.2020 Оновлено: 08:30, 27.10.2020

У 2020 році українські автомобілісти купили понад 5 тисяч легкових електромобілів. Левову частку – близько 90% – складають вживані авто. При цьому домінуючі позиції займають дорогі машини.

АвтоОбоз вирішив розібратися, скільки коштують найпопулярніші моделі на українському вторинному ринку електромобілів. Серед лідерів багато машин Tesla. Отже, покупці віддають перевагу дорогим транспортним засобам. Але є і дешеві пропозиції.

Nissan Leaf

Незважаючи на те, що нижче в рейтингу – кілька моделей Tesla, беззмінного українського лідера сегменту потіснити поки не вдалося навіть відносно доступній Model 3. Nissan Leaf продовжує привертати простотою обслуговування та цікавими цінами. До того ж, в секторі старих авто багато пропозицій по Leaf – як не крути, найпопулярніший EV у світі.

Nissan Leaf за $6500
скриншот auto.ria

За найдешевший робочий екземпляр в Україні просять $6500 (185 000 грн). Пробіг становить 154 000 км. Стан і комплектація у машини хороші. Запас ходу продавець не вказує, але у 8-річних екземплярів він рідко перевищує 90 км після повної зарядки. Є варіант за $6000 (170 000 грн) – дешевше на 500 доларів, проте продається без батареї.

Tesla Model 3

"Трійка" – найдоступніша модель американського виробника. Майже всі Tesla в Україну женуть з США. І майже всі вони побували в ДТП, бо так виходить набагато дешевше. З цієї причини на українській вторинці представлена величезна кількість розбитих примірників, які ще не відремонтовано. Звісно, вони дешевші і на даний момент починаються від $18 000.

Tesla Model 3 за $30 400
скриншот auto.ria

Але зараз нас цікавить електромобіль, на якому можна їздити. Така Tesla Model 3 коштує $30 400 (864 000 грн). Дорого, але Tesla позиціонує свої моделі як преміальні продукти, хоча в якості вони сильно поступаються європейським автомобілям. Машина виглядає цілою і з українськими номерами. Пробіг – 95 000 км на авто 2018 року. Тож, на автомобілі за 2 роки подолали досить велику відстань.

Tesla Model S

Model S з'явилася близько 10 років тому і показала всьому світові, що електромобілем можна користуватися кожного дня. Правда, заплатити доведеться багато. Навіть сьогодні добре укомплектована Tesla Model S обійдеться в $100 000, але на вторинному ринку, звісно, ціни привабливіші.

Як і у випадку з молодшою моделлю, найдешевші пропозиції – це розбиті електромобілі. Іноді без моторів і батареї. Такі екземпляри підходять хіба що в якості донорів запчастин. Купити можна до $10 000, але поїде така машина тільки після серйозного ремонту і покупки силової установки з тяговою акумуляторною батареєю. З іншого боку, ремонт кузова після сильного ДТП – погана ідея, адже транспортний засіб вже не буде таким безпечним. Але майже всі Tesla, які продаються в Україні, відновлені після аварій.

Tesla Model S за $20 500
скриншот auto.ria

Найдешевший варіант (вже без пошкоджень, у всякому разі, на фото) коштує $20 500 (583 000 грн). У електрокара 2013 року випуску пробіг рівний 70 000 км.

Fiat 500e

Італійський міський електрокар виглядає відмінно – він дасть фору будь-якій моделі в цьому рейтингу. Та й компактні розміри багатьом здадуться його сильною рисою. Невеликий машині не потрібен потужний мотор і велика батарея. Отже, і ціни привабливі.

Fiat 500e за $8000
скриншот auto.ria

Пропозиції починаються з $8000 (227 000 грн). За цю суму продають Fiat 500e 2014 року з пробігом 13 000 км. За інформацією продавця, запас ходу перевищує 130 км. Батарея не деградувала, така відстань після повної зарядки є нормою для 500е.

Tesla Model X

Флагман модельного ряду Tesla – ефектний кросовер Model X. Його характерна риса – задні двері, які піднімаються вгору в стилі "крил сокола". У повсякденному житті це абсолютно непрактичне рішення, проте модель створювали в якості сімейної машини.

Цей електромобіль відрізняється дорожнечею. Це ще більш дивно на тлі того, що автомобіль потрапив в рейтинг найбільш популярних електрокарів України. Високі ціни відображаються і на вторинному ринку – найдоступнішу пропозицію оцінили в $50 000 (1 421 000 грн).

Tesla Model X за $50 000
скриншот auto.ria

З 2016 року конкретний екземпляр подолав 49 000 км. За інформацією продавця, кросовер не потрапляв у ДТП, що велика рідкість для Tesla. Втім, при детальному огляді кожної машини в цьому завжди можна переконатися.

OBOZREVATEL раніше розповідав про електромобілі, які можна купити офіційно на українському ринку нових автомобілів. Пропозицій багато, при цьому машина знайдеться практично на будь-який гаманець.

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