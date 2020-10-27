Скільки коштують найпопулярніші електрокари в Україні: топ моделей

У 2020 році українські автомобілісти купили понад 5 тисяч легкових електромобілів. Левову частку – близько 90% – складають вживані авто. При цьому домінуючі позиції займають дорогі машини.

АвтоОбоз вирішив розібратися, скільки коштують найпопулярніші моделі на українському вторинному ринку електромобілів. Серед лідерів – багато машин Tesla. Отже, покупці віддають перевагу дорогим транспортним засобам. Але є і дешеві пропозиції.

Nissan Leaf

Незважаючи на те, що нижче в рейтингу – кілька моделей Tesla, беззмінного українського лідера сегменту потіснити поки не вдалося навіть відносно доступній Model 3. Nissan Leaf продовжує привертати простотою обслуговування та цікавими цінами. До того ж, в секторі старих авто багато пропозицій по Leaf – як не крути, найпопулярніший EV у світі.

За найдешевший робочий екземпляр в Україні просять $6500 (185 000 грн). Пробіг становить 154 000 км. Стан і комплектація у машини хороші. Запас ходу продавець не вказує, але у 8-річних екземплярів він рідко перевищує 90 км після повної зарядки. Є варіант за $6000 (170 000 грн) – дешевше на 500 доларів, проте продається без батареї.

Tesla Model 3

"Трійка" – найдоступніша модель американського виробника. Майже всі Tesla в Україну женуть з США. І майже всі вони побували в ДТП, бо так виходить набагато дешевше. З цієї причини на українській вторинці представлена величезна кількість розбитих примірників, які ще не відремонтовано. Звісно, вони дешевші і на даний момент починаються від $18 000.

Але зараз нас цікавить електромобіль, на якому можна їздити. Така Tesla Model 3 коштує $30 400 (864 000 грн). Дорого, але Tesla позиціонує свої моделі як преміальні продукти, хоча в якості вони сильно поступаються європейським автомобілям. Машина виглядає цілою і з українськими номерами. Пробіг – 95 000 км на авто 2018 року. Тож, на автомобілі за 2 роки подолали досить велику відстань.

Tesla Model S

Model S з'явилася близько 10 років тому і показала всьому світові, що електромобілем можна користуватися кожного дня. Правда, заплатити доведеться багато. Навіть сьогодні добре укомплектована Tesla Model S обійдеться в $100 000, але на вторинному ринку, звісно, ціни привабливіші.

Як і у випадку з молодшою моделлю, найдешевші пропозиції – це розбиті електромобілі. Іноді без моторів і батареї. Такі екземпляри підходять хіба що в якості донорів запчастин. Купити можна до $10 000, але поїде така машина тільки після серйозного ремонту і покупки силової установки з тяговою акумуляторною батареєю. З іншого боку, ремонт кузова після сильного ДТП – погана ідея, адже транспортний засіб вже не буде таким безпечним. Але майже всі Tesla, які продаються в Україні, відновлені після аварій.

Найдешевший варіант (вже без пошкоджень, у всякому разі, на фото) коштує $20 500 (583 000 грн). У електрокара 2013 року випуску пробіг рівний 70 000 км.

Fiat 500e

Італійський міський електрокар виглядає відмінно – він дасть фору будь-якій моделі в цьому рейтингу. Та й компактні розміри багатьом здадуться його сильною рисою. Невеликий машині не потрібен потужний мотор і велика батарея. Отже, і ціни привабливі.

Пропозиції починаються з $8000 (227 000 грн). За цю суму продають Fiat 500e 2014 року з пробігом 13 000 км. За інформацією продавця, запас ходу перевищує 130 км. Батарея не деградувала, така відстань після повної зарядки є нормою для 500е.

Tesla Model X

Флагман модельного ряду Tesla – ефектний кросовер Model X. Його характерна риса – задні двері, які піднімаються вгору в стилі "крил сокола". У повсякденному житті це абсолютно непрактичне рішення, проте модель створювали в якості сімейної машини.

Цей електромобіль відрізняється дорожнечею. Це ще більш дивно на тлі того, що автомобіль потрапив в рейтинг найбільш популярних електрокарів України. Високі ціни відображаються і на вторинному ринку – найдоступнішу пропозицію оцінили в $50 000 (1 421 000 грн).

З 2016 року конкретний екземпляр подолав 49 000 км. За інформацією продавця, кросовер не потрапляв у ДТП, що велика рідкість для Tesla. Втім, при детальному огляді кожної машини в цьому завжди можна переконатися.

OBOZREVATEL раніше розповідав про електромобілі, які можна купити офіційно на українському ринку нових автомобілів. Пропозицій багато, при цьому машина знайдеться практично на будь-який гаманець.