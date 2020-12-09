Скільки коштують найдорожчі електрокари з Китаю, які можна купити в Україні

Експерти очікують, що через кілька років у продажу залишаться лише електромобілі. Навіть неповороткий український ринок потроху готується до реформ. Раніше ми повідомляли, які електромобілі можна купити в нас офіційно.

Проте вибір не такий широкий. З цієї причини AutoOboz зібрав електрокари, які продаються сторонніми дилерами й посередниками. До того ж йтиметься про китайські моделі – саме в КНР розвиток "зеленого" транспорту набирає особливо високих обертів, що призводить до великої кількості подібних моделей. Цього разу розглянемо верхівку цінового діапазону. Якими бувають дорогі електромобілі з Китаю і на що вони здатні?

Audi Q2L E-tron

Не лякайтеся, що машина німецька. Цей компактний електричний кросовер створили на базі глобальної моделі Q2 винятково для Китаю. І виробляють автомобіль там же. Але тепер його можна купити і в Україні приблизно за $42 000. Крім того, що порівняно зі стандартним Q2 електромобіль Audi отримав нову силову установку, йому подовжили колісну базу – китайці особливо цінують додатковий простір у салоні. Запас ходу складає приблизно 200 км.

Audi Q2L E-tron коштує $42 000 Audi

У Q2L E-tron немає вихлопних труб Audi

Усередині Q2L E-tron не відрізняється від стандартної моделі Audi

Denza X

До цього проєкту безпосередній стосунок має Mercedes-Benz. Можливо, саме тому автомобіль виглядає незрівнянно краще на тлі інших китайських автомобілів. Технічна частина багато в чому дісталася від Mercedes EQC. Запас ходу – приблизно 400 км. В Україні середньорозмірний кросовер пропонують за $58 000.

Denza X віддалено нагадує моделі Mercedes Denza

Denza X коштує $58 000 Denza

У салоні встановлено величезний сенсорний монітор Denza

BYD Han

Концерн BYD – один із китайських лідерів із освоєння транспорту "нової енергії" (так електромобілі чомусь називають у Піднебесній). Великий седан Han – одна з найбільш симпатичних моделей компанії. В Україні коштує близько $43 000 і може проїжджати до 400 км на одній зарядці.

BYD Han в Україні оцінили в $43 000 BYD

Дизайн Han більшою мірою вдався BYD

Салон BYD Han виглядає майже спортивно BYD

BYD Tang EV

Якщо седан – це просто і нудно, BYD пропонує великий кросовер. Чимось він нагадує Lexus RX, але все-таки виглядає відносно самобутньо та навіть стильно. У найбільш потужній модифікації силова установка видає близько 500 к.с. Запас ходу – 400 км, ціна для українських покупців – $50 000.

BYD Tang EV – великий електричний кросовер BYD

BYD Tang EV коштує $50 000 BYD

Салон Tang EV здається трохи застарілим BYD

GAC Aion LX

На домашньому ринку GAC позиціонується як виробник машин середнього класу, але деякі електрокари компанії потрапляють до преміального сегменту. Там же перебуває кросовер Aion LX і в Україні з ціною $45 000. Електричний SUV виглядає незвично і технологічно, запас ходу складає приблизно 350 км.

В Україні GAC Aion LX пропонують за $45 000 GAC

GAC Aion LX виглядає стильно і сучасно GAC

Акуратний салон Aion LX виконаний з простих матеріалів GAC

Polestar 2

Polestar – дочірній електричний бренд Volvo. Для молодої компанії китайський ринок є пріоритетним (також у КНР організовано виробництво), але надалі модель з'явиться і в інших країнах. Наразі ж українці можуть купити Polestar 2 з Піднебесної за $73 000. Запас ходу – 350 км.

Polestar 2 – потенційний суперник Tesla Model 3 Polestar

Polestar 2 коштує $73 000 Polestar

Салон Polestar 2 вийшов строгим, але стильним Polestar

Xpeng P7

Цей елегантний і незвичайний седан є одним з найбільш амбітних електрокарів Китаю. А ще до його розробки причетна компанія Xiaomi, якщо вам це цікаво. Хоча, здається, у світі вже не залишилося зубної щітки, до якої ця корпорація не мала б відношення. Хай там як, купити Xpeng P7 в Україні можна за $43 000, без підзарядки вдасться (можливо) проїхати 450 км.

Xpeng P7 зовні відрізняється від інших китайських електрокарів Xpeng

Xpeng P7 можна купити в Україні за $43 000 Xpeng

Мінімалістичний салон P7 підкреслює лаконічний дизайн кузова Xpeng

NIO ES8

Незвичайний електричний кросовер від NIO – смілива заявка на лідерство в сегменті. Звісно, в межах Китаю. Але в Україні придбати цю модель теж можна. За нескромні $73 000. До того ж запас ходу базової модифікації ледь перевищить 300 км. З цієї причини на домашньому ринку NIO пропонує цікаву альтернативу довгим зарядкам – швидку заміну батареї в спеціальних терміналах. В Україні, звісно, цей сервіс недоступний.

NIO ES8 – один з найпопулярніших електрокарів у КНР NIO

NIO ES8 оцінили в $73 000 NIO

Салон вийшов дуже технологічним NIO

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про найдешевші китайські електромобілі, які можна придбати в Україні. Асортимент широкий, та й ціни привабливі. Проте на рідному ринку вони набагато дешевші.