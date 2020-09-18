Скільки електромобілів вже їздить Україною: названа цифра

Міністерство внутрішніх справ України назвало кількість електромобілів, зареєстрованих в Україні. Всього дорогами країни їздить 23 872 авто на електротязі, з яких яких 5 тис. були поставлені на облік в цьому році.

Як пише First Gear, найбільше, а саме третина від усієї кількості, їздить електромобілів столичним регіоном. Так, в Києві і області налічується 7999 електрокарів.

Далі йде Одеська область, де зареєстровано 3490 машин, замикає трійку Харківська область з 2330 од.

Також електромобілі користуються попитом у Дніпропетровській та Львівській областях. Там їх налічується 1875 і 1528 відповідно.

А от найменше електрокарів у Вінницькій (755), Чернівецькій (375) і Луганській (33) областях, і лише 3 авто має прописку АР Крим.

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