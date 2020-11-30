Електромобілі назвали шкідливими й небезпечними. Що з ними не так

Рух світового автопрому в бік електротранспорту очевидний. Однак не всі компанії визнають безпеку й доцільність цього шляху.

AutoOboz розібрався, які автовиробники не бачать в електрокарах порятунку для екології та галузі, а також які існують проблеми з таким транспортом.

Пересічного українського пішохода електромобілі все ще спроможні здивувати. Але, насправді, до автомобілів з електромоторами й батареями ми здебільшого звикли. Українське законодавство, яке звільняє від податків і мит електричний транспорт, зробило свою справу. Дороги заполонили Nissan Leaf, Fiat 500e і Chevrolet Bolt. І навіть дорогі моделі Tesla трапляються на вулицях дуже часто. До того ж у нашій країні, як і раніше, немає офіційного представництва цієї компанії.

До речі, саме з Tesla і варто почати, якщо говорити про вектор електрифікації світового автопрому. Ця компанія на чолі з Ілоном Маском (який її зовсім не створив всупереч популярній помилці) взагалі не працює з ДВЗ і паливом, водночас змушуючи вікові бренди з успішною історією враховувати нові положення справ. Дійсно, сьогодні необхідно добре напружитися, щоб згадати виробника, який ще не запропонував своїм покупцям хоча б один електромобіль. Тих, хто не заявив би про готовність це зробити, взагалі не залишилося. Але так було не завжди.

Роберт Лутц, який до 2010 року відповідав за розробку нових продуктів у концерні General Motors, талановитий автомобільний управлінець із майже 50-річною кар'єрою в галузі. Автопром знає не так багато фахівців рівня Лутца. Він завжди був проти електрокарів і з особливим скептицизмом дивився на Tesla, яка в 2008 році підготувала свою першу модель – спорткар Roadster.

Варто відзначити, що Роберт Лутц – талановитий бізнесмен, який в не останню чергу дивиться на споживчий продукт із позиції доходів. Тому той факт, що Tesla нічого не заробляє на своїх електромобілях (підвищення вартості акцій компанії не має до цього жодного відношення), сприймається з побоюванням для великого автомобільного бізнесу.

Проте саме під керівництвом Лутца в General Motors запустили проєкт Chevrolet Volt в 2007 році. Гібридний автомобіль, який поєднував у собі паливний ДВЗ і електричний мотор. Це здебільшого послугувало явною ознакою змін, на які згодні великі автовиробники на зразок GM. А сьогодні Chevrolet готує вже друге покоління повністю електричного Bolt, кросовер на його агрегатах і великий позашляховик. А перша партія електромобіля Hummer вже розпродана. Однак поки в концерні не налаштовані повністю перейти на EV – не забувайте, General Motors заробляє гроші.

Шведська Volvo – компанія, яку заведено вважати світовим лідером у сфері автомобільної безпеки. Чомусь із цим часто останнім часом пов'язують електричний транспорт, тому громадськість затамувала подих в очікуванні якихось проривних рішень. Невже безпідставно?

Для руху в бік електричного майбутнього Volvo спільно з материнською Geely створила окремий бренд Polestar. Проте шведи, незважаючи на розробку електрокарів, визнають, що поки цей підхід не можна назвати ефективним. У компанії порівняли виробництво своїх бензинових й електричних моделей. Фахівці з'ясували, що виготовлення машин із ДВЗ приблизно вдвічі безпечніше для екології порівняно з EV.

У Polestar не відмовляються від "зелених" авто, але визнають, що стосовно цього світовим компаніям належить виконати багато роботи. Поки ж електромобілі не можна назвати порятунком для клімату і рішенням від забруднень природи.

Mazda в 2019 році показала свій перший електромобіль – компактний кросовер MX-30. Із цією новинкою компанія підтвердила свій невідворотний рух до розетки. Хай там як, не обійшлося без нюансів.

Представники Mazda відзначають, що топові електрокари, які оснащені великими батареями ємністю близько 90 кВтг і забезпечують високий запас ходу, завдають суттєвої шкоди довкіллю. Свої висновки фахівці засновують на даних, отриманих під час вивчення життєвого циклу різних машин. Виробництво батарейних блоків і їх подальша утилізація завдають шкоди екології. Єдиний спосіб уповільнити цей процес – виготовляти невеликі батареї ємністю до 35 кВтг. Щоправда, запас ходу в цьому разі обмежений – приблизно 200 км.

Ймовірно, надалі виробники придумають якісь способи створювати екологічний і безпечний транспорт, адже законодавство все суворіше ставиться до бензинового і дизельного транспорту. Наразі електромобілі в своєму теперішньому вигляді не здаються відповідним рішенням.

Транспортні засоби з електромоторами замість ДВЗ з'явилися як відповідь на паливні машини, що викидають в атмосферу велику кількість СО2 та інших шкідливих сполук під час роботи двигунів. Дійсно, в електрокарах такої проблеми немає, адже їхні мотори не спалюють паливо.

Насправді ж екологічну ефективність автомобілів варто розглядати в комплексі – не тільки з погляду експлуатації, але і з урахуванням виробництва та утилізації. У цьому разі виготовляти бензинові та дизельні машини набагато безпечніше для довкілля, адже сумарно за свій життєвий цикл таких авто в атмосферу потрапляє менше СО2 порівняно з електромобілями. Цікаво, що раніше належної уваги таким питанням не приділяли, проте виробники тепер говорять про це все частіше.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про китайські електромобілі в Україні. Вони продаються неофіційно, але до нашої країни їх завозять новими. До того ж ціни дуже привабливі, а асортимент здатний здивувати.