Серійний електромобіль Skoda з 1990-х, про який мало хто знав
Зовсім скоро Skoda виведе на ринок свій перший електричний кросовер під назвою Enyaq, який, до речі, вже майже розсекретили. Однак мало хто знає, що у чеської марки досвід створення машин на електротязі набагато більший, ніж може здатися.
Ще на початку 1990-х компанія розробила електричний "каблучок", який отримав назву Skoda Beta. Його історія почалася, по суті, ще у 1980-х: тоді велика кількість чеських ремісників і фермерів потребували у невеликому фургоні, і марка з Млада-Болеслава захотіла дати його їм. Але рішення було неординарним – машину задумали як електричну, хоча трохи пізніше з'явилися і звичайні, паливні версії.
За розробку автомобіля взялося підрозділ Skoda Elcar у Ейповіці – воно знало, що потрібно робити, оскільки до цього випускала невеликими партіями електричний версії моделі Favorit. Так, легендарний хетч випускався і в розетковими варіанті, однак після того, як Skoda перейшла у володіння VW Group, проект закрили, і щоб електромобільні підрозділ взагалі не розформували, він повин було представити босам новий, більш цікавий проект. Ним якраз і повинен був стати легкий комерційний автомобіль на електротязі.
Результатом всієї цієї затії і стала поява "каблучка" Skoda Beta, який кидався в очі своїм оригінальним дизайном – його творці відразу продемонстрував прагнення показати електричну сутність машини. У неї була відсутня радіаторна решітка, моторний відсік вийшов дуже маленьким, а сама конструкція була дуже легкою, оскільки в основі лежав собливий корпус зі скловолокна зі сталевою рамою. Таке рішення, до того ж, забезпечувало чудову жорсткість в разі удару при ДТП.
Довжина автомобіля склала 3890 мм, а розмір колісної бази – 2465 мм. Об'ем вантажного простору дорівнював при цьому 2,25 куб.м, максимальна ванатажопід`омність – 310-420 кг в залежності від версії. Частина конструктивних елементів для новинки були запозичені у Favorit – наприклад, підвіска (спереду – стійки Макферсона, ззаду – ресорна балка). Що ж стосується "серця", за рух Skoda Beta відповідав трифазний асинхронний електродвигун потужністю 54 к.с., який живиться від нікель-кадмиевой батареї ємністю 100 Ач. З такою АКБ можна було розраховувати на максимальний запас ходу у 120-140 км, (хоча на ділі він залежав від вантажопідйомності), водночас максимальна швидкість руху становила 110 км/год. Тяга передавалася через автоматичну коробку передач.
Автомобіль був повністю готовий до кінця 1993 року, але офіційно Skoda Beta представили лише у 1996 році на Паризькому автосалоні. І вже тоді з щойно створеною моделлю почалися проблеми: проект перейшов до компанії Skoda Tatra, спільного підприємства компаній Skoda Truck і Tatra, оскільки у підрозділу Skoda Elcar не було грошей на його "розкрутку". Більш того, вже вже під час презентації з'ясувалося, що електромобіль не мав шанси на комерційний успіх – у публіки до нього вкрай низький інтерес. У зв'язку з цим поспішно була розроблена бензинова версія Бети, яка була менш "примхлива" в технічному плані та мала більшу вантажопідйомністю – у 600 кг.
Однак виробник все ж вирішив ризикнути і у 1997 році запустив електричну Beta у виробництво разом з паливним варіантом. Проте, проект виявився важким та дорогим у багатьох відношеннях, і вже у 1999-му його повністю згорнули. До цього часу було випущено приблизно 100 електричних та 300 бензинових Skoda Beta.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що електричний кросовер Skoda, який ще не відправився у виробництво, уже бачили на дорогах.