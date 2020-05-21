Серійний електромобіль Skoda з 1990-х, про який мало хто знав

Зовсім скоро Skoda виведе на ринок свій перший електричний кросовер під назвою Enyaq, який, до речі, вже майже розсекретили. Однак мало хто знає, що у чеської марки досвід створення машин на електротязі набагато більший, ніж може здатися.

Ще на початку 1990-х компанія розробила електричний "каблучок", який отримав назву Skoda Beta. Його історія почалася, по суті, ще у 1980-х: тоді велика кількість чеських ремісників і фермерів потребували у невеликому фургоні, і марка з Млада-Болеслава захотіла дати його їм. Але рішення було неординарним – машину задумали як електричну, хоча трохи пізніше з'явилися і звичайні, паливні версії.

Skoda Beta auto.cz

За розробку автомобіля взялося підрозділ Skoda Elcar у Ейповіці – воно знало, що потрібно робити, оскільки до цього випускала невеликими партіями електричний версії моделі Favorit. Так, легендарний хетч випускався і в розетковими варіанті, однак після того, як Skoda перейшла у володіння VW Group, проект закрили, і щоб електромобільні підрозділ взагалі не розформували, він повин було представити босам новий, більш цікавий проект. Ним якраз і повинен був стати легкий комерційний автомобіль на електротязі.

Skoda Beta auto.cz

Skoda Beta auto.cz

Skoda Beta auto.cz

Результатом всієї цієї затії і стала поява "каблучка" Skoda Beta, який кидався в очі своїм оригінальним дизайном – його творці відразу продемонстрував прагнення показати електричну сутність машини. У неї була відсутня радіаторна решітка, моторний відсік вийшов дуже маленьким, а сама конструкція була дуже легкою, оскільки в основі лежав собливий корпус зі скловолокна зі сталевою рамою. Таке рішення, до того ж, забезпечувало чудову жорсткість в разі удару при ДТП.

Skoda Beta auto.cz

Skoda Beta auto.cz

Skoda Beta auto.cz

Довжина автомобіля склала 3890 мм, а розмір колісної бази – 2465 мм. Об'ем вантажного простору дорівнював при цьому 2,25 куб.м, максимальна ванатажопід`омність – 310-420 кг в залежності від версії. Частина конструктивних елементів для новинки були запозичені у Favorit – наприклад, підвіска (спереду – стійки Макферсона, ззаду – ресорна балка). Що ж стосується "серця", за рух Skoda Beta відповідав трифазний асинхронний електродвигун потужністю 54 к.с., який живиться від нікель-кадмиевой батареї ємністю 100 Ач. З такою АКБ можна було розраховувати на максимальний запас ходу у 120-140 км, (хоча на ділі він залежав від вантажопідйомності), водночас максимальна швидкість руху становила 110 км/год. Тяга передавалася через автоматичну коробку передач.

Skoda Beta auto.cz

Автомобіль був повністю готовий до кінця 1993 року, але офіційно Skoda Beta представили лише у 1996 році на Паризькому автосалоні. І вже тоді з щойно створеною моделлю почалися проблеми: проект перейшов до компанії Skoda Tatra, спільного підприємства компаній Skoda Truck і Tatra, оскільки у підрозділу Skoda Elcar не було грошей на його "розкрутку". Більш того, вже вже під час презентації з'ясувалося, що електромобіль не мав шанси на комерційний успіх – у публіки до нього вкрай низький інтерес. У зв'язку з цим поспішно була розроблена бензинова версія Бети, яка була менш "примхлива" в технічному плані та мала більшу вантажопідйомністю – у 600 кг.

Skoda Beta auto.cz

Skoda Beta auto.cz

Однак виробник все ж вирішив ризикнути і у 1997 році запустив електричну Beta у виробництво разом з паливним варіантом. Проте, проект виявився важким та дорогим у багатьох відношеннях, і вже у 1999-му його повністю згорнули. До цього часу було випущено приблизно 100 електричних та 300 бензинових Skoda Beta.

Skoda Beta auto.cz

Skoda Beta auto.cz

Skoda Beta auto.cz

Skoda Beta auto.cz

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що електричний кросовер Skoda, який ще не відправився у виробництво, уже бачили на дорогах.