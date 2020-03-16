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16 березня • оновлено в 13:35
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Samsung створив живучу батарею для електрокарів на 800 км пробігу

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Компанія Samsung створила твердотельную батарею для електромобілів, яка може привнести революцію у світі "зеленого" транспорту. Найголовніші переваги цього акумулятора – довговічність і "далекобійність".

Як з'ясував OBOZREVATEL, нову АКБ (поки готовий лише її прототип) розробили два підрозділи південнокорейського техногіганту – Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) і Samsung R & D Institute Japan (SRJ). Творці відзначають, що їх розробка здатна витримати більше 1000 циклів заряду, а пробіг на одному заряді, який вона може забезпечити, становить 800 км.

Samsung створив живучу батарею для електрокарів на 800 км пробігу

news.samsung.com

Крім цього, така батарея компактніша (за рахунок більшої щільності) та безпечніша за сучасні літій-іонні батареї, які використовують рідинні електроліти.

Щоб досягти вищевказаних особливостей, інженери сконцентрувалася на подоланні проблеми дендритів – голкоподібні кристалів, які можуть утворюватися на аноді тведотельної батареї під час зарядки і, таким чином, знижувати її термін служби і негативно позначатися на безпеці. Для цього вони виготовили новий анод – з композитного матеріалу на основі срібла і вуглецю.

Команда розробників: Юічі Айхара, головний інженер з науково-дослідного інституту Samsung в Японії, Лі Йонг-гун, головний дослідник, та Їм Донг-мін, майстер з SAIT (SAIT)

Команда розробників: Юічі Айхара, головний інженер з науково-дослідного інституту Samsung в Японії, Лі Йонг-гун, головний дослідник, та Їм Донг-мін, майстер з SAIT (SAIT)

news.samsung.com

Дослідники відзначають, що шар срібла та вуглецю дозволив, серед іншого, підвищити щільність енергії до 900 Втгод/л (у 2-2,5 рази в порівнянні з літій-іонними АКБ).

В Samsung сподіваються, що їхнє рішення допоможе стимулювати розвиток електрокарів, однак, коли нова батарея з'явиться на серійних машинах (і чи з'являться взагалі), поки сказати складно.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL докладно розповідав про те, чим електромобілі відрізняються від гібридів.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
електромобілі нові авто
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