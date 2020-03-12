Родич Porsche Taycan засвітився на тестах

Невтомні фотошпигуни зловили в свої об'єктиви тестову версію нового електромобіля Audi e-tron GT, який розділить платформу з Porsche Taycan.
Як стало відомо OBOZREVATEL, компанія Audi готує новий спортседан на електротязі. Автомобіль буде використовувати модульну електричну платформу концерну VAG. З'явилися нові шпигунські фото Audi e-tron GT 2021. Електричний седан Audi отримає привабливу зовнішність і великий запас ходу.
Audi e-tron GT
carscoops.com
Audi e-tron GT concept
audi.de
Представлений у вигляді концепту на автосалоні в Лос-Анджелесі в 2018 році, Audi e-tron GT проходить дорожні випробування. Судячи з фото, автомобіль в повній мірі збереже стилістику дослідної моделі.
Audi e-tron GT
carscoops.com
Очікується, що автомобіль успадкує основні вузли і агрегати від родинного Porsche Taycan, але, щоб не було внутрішньої конкуренції, потужність електромотора Audi e-tron GT буде на рівні 590-650 к.с. Для порівняння Taycan Turbo має в своєму арсеналі 680 або 761 к.с. в залежності від модифікації.
Porsche Taycan Turbo
porsche.com
Електрична платформа Porsche Taycan
porsche.com
За інсайдерською інформацією, новинка з Інгольштадта буде представлена в декількох варіантах потужності.
Audi e-tron GT
carscoops.com
Audi e-tron GT
carscoops.com
Audi e-tron GT concept
audi.de
Базова версія зможе розганятися до 100 км/год за 3,5 секунди, а максимальна швидкість буде обмежена 240 км/год. Запас ходу по циклу WLTP очікується не менше 400 км.
Audi e-tron GT
carscoops.com
Уніфікація компонентів і використання спільної платформи дозволить знизити собівартість новинки, а значить зробити електромобіль більш доступним для покупців.
Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Audi презентувала нове покоління Audi A3 Sportback.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".