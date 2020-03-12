Родич Porsche Taycan засвітився на тестах

Невтомні фотошпигуни зловили в свої об'єктиви тестову версію нового електромобіля Audi e-tron GT, який розділить платформу з Porsche Taycan.

Як стало відомо OBOZREVATEL, компанія Audi готує новий спортседан на електротязі. Автомобіль буде використовувати модульну електричну платформу концерну VAG. З'явилися нові шпигунські фото Audi e-tron GT 2021. Електричний седан Audi отримає привабливу зовнішність і великий запас ходу.

Audi e-tron GT carscoops.com

Audi e-tron GT concept audi.de

Представлений у вигляді концепту на автосалоні в Лос-Анджелесі в 2018 році, Audi e-tron GT проходить дорожні випробування. Судячи з фото, автомобіль в повній мірі збереже стилістику дослідної моделі.

Audi e-tron GT carscoops.com

Очікується, що автомобіль успадкує основні вузли і агрегати від родинного Porsche Taycan, але, щоб не було внутрішньої конкуренції, потужність електромотора Audi e-tron GT буде на рівні 590-650 к.с. Для порівняння Taycan Turbo має в своєму арсеналі 680 або 761 к.с. в залежності від модифікації.

Porsche Taycan Turbo porsche.com

Електрична платформа Porsche Taycan porsche.com

За інсайдерською інформацією, новинка з Інгольштадта буде представлена в декількох варіантах потужності.

Audi e-tron GT carscoops.com

Audi e-tron GT carscoops.com

Audi e-tron GT concept audi.de

Базова версія зможе розганятися до 100 км/год за 3,5 секунди, а максимальна швидкість буде обмежена 240 км/год. Запас ходу по циклу WLTP очікується не менше 400 км.

Audi e-tron GT carscoops.com

Уніфікація компонентів і використання спільної платформи дозволить знизити собівартість новинки, а значить зробити електромобіль більш доступним для покупців.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Audi презентувала нове покоління Audi A3 Sportback.

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