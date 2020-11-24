Різкий перехід на електромобілі обвалить попит на нафту на 70% – дослідження

Ухвалення Китаєм стратегії щодо переходу на електромобілі призведе до зниження світового попиту на нафту на 70% вже до 2030 року. До такого висновку дійшли аналітики консалтингової компанії Carbon Tracker в своєму останньому дослідженні.

Як пише Reuters, Піднебесна зацікавлена в переході на електромобілі з кількох причин. По-перше, відмова від паливних автомобілів на користь електричних дозволить Китаю щорічно заощаджувати понад 80 мільярдів доларів на імпорті нафти, а по-друге – відчутно скоротити викиди газів, які викликають зміну клімату та погіршують якість повітря в містах.

"Вартість імпорту нафти, необхідної для виробництва пального для автомобіля з ДВЗ, в десять разів вища, ніж вартість купівлі обладнання, необхідного для вироблення електроенергії для електрокара", – йдеться в звіті Carbon Tracker.

Влада Китаю ще не визначилися з датою введення заборони на виробництво і продаж бензинових машин, проте очікується, що до 2030 року на електромобілі буде припадати 40% від загального обсягу продажу автомобілів в цій країні, а до 2035 року їх частка збільшиться до 50%.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що, згідно з іншим дослідженням, електромобілі і паливні авто зрівняються за ціною до 2024 року. Вважається, що цьому посприяє здешевлення виробництва батарей.