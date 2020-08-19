Революція для електромобілів: китайці готують нові батареї

Стас Сіділєв Електромобілі 11:10, 19.08.2020 Оновлено: 11:29, 19.08.2020

Китайська компанія CATL є одним зі світових лідерів із виробництва батарей. Незважаючи на зростання попиту на нікель, у компанії мають намір від нього відмовитися.

Фахівці CATL готують новий тип батарей, який буде відрізнятися від звичних нікель-кобальт-алюмінієвих, літій-іонно-фосфатних і нікель-кобальт-марганцевих, які сьогодні найбільш популярні. У компанії працюють над новими блоками, в яких немає кобальту й нікелю.

Передбачається, що використання інших ключових матеріалів для енергоносіїв зробить батареї дешевшими, безпечнішими та довговічнішими. Також у компанії працюють над інтеграцією батарейних блоків у силову структуру кузова для економії місця в електромобілях, але терміни появи прототипів поки не визначені.

CATL є одним зі світових лідерів з виробництва батарей.
Фото: thenextavenue.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про революційну батарею для електромобілів від General Motors.

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