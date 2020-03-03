Революційний електромобіль VW: розкрито найголовніше

Після презентації електричного кросовера ID.4 компанія Volkswagen розкрила більш детальну інформацію про хетчбек ID.3. Стосується вона, по суті, найголовнішого – версій автомобіля.

У компанії підтвердили, що постачання нового електрохетча ID.3 почнуться влітку цього року, першою вийде на ринок вийде лімітована версія ID.3 1ST (тираж складе 30 000 од., всі моделі вже розкуплені), після чого в продажу з'являться звичайні і, відповідно , більш доступні версії "народного" електромобіля – ID.3 Pure, ID.3 Pro та ID.3 Pro S.

Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com/en

Електромобіль VW ID.3 Pure/Pure Power є моделлю початкового рівня, вона оснащена акумулятором ємністю 45 кВтг, що забезпечує запас ходу до 330 км (по циклу WLTP). Мотор – один, його віддача становить 126/150 к.с. У стандартне оснащення входять: сталеві 18-дюймові колеса, світлодіодні автонастраіваемие фари, світлодіодні задні ліхтарі, зовнішнє освітлення, система кондиціонування повітря Aircare Climatronic, інтелектуальне управління Natural Voice, функція комфортного запуску без ключа, а також контроль рядності, попередження зіткнення спереду і паркувальний асистент . Коштувати такий електрокар буде менше 30 000 євро.

Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com/en

Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com/en

Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com/en

Далі йде версія ID.3 Pro/Pro Power, її споряджає акумулятором на58 кВтг, що вистачає на запас ходу у 420 км (WLTP), і електромотором потужністю 146/204 к.с. Тут само йде потужна зарядка на 100 кВт. Ціна – в межах 35 000 євро.

Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com/en

Нарешті, топова версія ID.3 Pro S має потужність 204 к.с. і батареєю ємністю 77 кВтг, запас ходу – 550 км. ID.3 Pro S знаходиться на вершині модельного ряду, в його комплектацію входять, серед іншого, 19-дюймові колеса Andoya і дизайнерські педалі Play & Pause.

Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com/en

Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com/en

Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com/en

Технічні характеристики VW ID.3 (звичайні версії)

Нарешті, для VW ID.3 будуть доступні кілька пакетів поліпшення екстер'єру (Style Silver або Style Penny Copper) і інтер'єру (Style і Style Plus) моделі, які додають такі "плюшки", як срібні і мідні накладки на кузов, спортивні колеса, особливі відтінки кольору кузова, ортопедичні сидіння з підігрівом і масажем, шкіряне кермо та ін.

Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com/en

Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com/en

Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com/en

Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com/en

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Volkswagen показав новий Touareg, який може їздити без бензину. І дизеля теж.

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