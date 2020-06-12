Революційний електрокар Toyota Mirai виїхав на дороги

Друге покоління водневого електромобіля Toyota Mirai скоро вирушить у продаж. Тестовий прототип вже помітили на дорозі під час випробувальних заїздів.

Незважаючи на камуфляжну плівку, вже помітно, що зовні новинка повністю відповідає прототипу, який був представлений раніше в статусі концепту. Щодо попередника новий Toyota Mirai став набагато більшим та змінив компактну передньопривідну платформу на основу від Lexus LS з ведучими задніми колесами.

Нова Toyota Mirai motor1.com

Нове компонування дозволило автомобілю запропонувати більш місткий і практичний салон. Разом з тим автомобіль стане дорожчим і набагато розкішнішим за попередника. Таким чином, серед суперників можуть опинитися такі преміальні моделі, як Tesla Model S і Porsche Taycan. Нехай елеткрокар Toyota Mirai і заходить в сегмент екологічного транспорту з боку водню.

Нова Toyota Mirai motor1.com

Нова Toyota Mirai motor1.com

Автомобілі такого типу як і раніше залишаються непопулярними. Але японський виробник створив вже другу генерацію моделі, що говорить про серйозний намір компанії в розвитку водневих технологій. У порівнянні з традиційними електромобілями такі машини набагато екологічніші та дійсно можуть відповідати за захист навколишнього середовища.

Toyota Mirai 2020 Toyota

Toyota Mirai 2020 Toyota

Очікується, що новинка Toyota зуміє долати до 650 км на повному баку водневого палива. Швидше за все, силова установка виявиться досить потужною – попередник пропонував всього 153 л.с.

Перше покоління Toyota Mirai Toyota

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше повідомляв про незвичайні доопрацювання для кросовера Toyota RAV4, які відрізняють автомобіль від стандартної моделі.

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