Революції не відбулося: як світ втратив один із найкращих електромобілів

Ми постійно спостерігаємо за появою нових електромобілів. Кожен із них намагається бути кращим за попередника, але електрокар Dyson мав виявитися крутішим за всіх.

Торік глава компанії Джеймс Дайсон оголосив про припинення розроблення власного електромобіля та закрив автомобільний підрозділ, а співробітники продовжили займатися звичними продуктами на кшталт побутового та промислового обладнання.

Чим же міг здивувати нас перший електромобіль Dyson? За п'ять років розроблень компанія дійшла до твердотільних акумуляторів – сьогодні експерти називають саме цей тип батарей найбільш перспективним. Серед недоліків варто зауважити високу вартість і занадто молоду в промислових масштабах технологію. Проте серед переваг – великий запас пробігу. Dyson EV здатний долати 965 км на одному заряді.

Перший електромобіль Dyson. Можливо, останній driving.co.uk

Друга фішка – потужність. Сумарну віддачу двох електромоторів вдалося довести до 543 к.с. та 651 Нм крутного моменту. В результаті розгін до 100 км/год потребував приблизно 5 с. Для величезного позашляховика вагою 2,6 тонни це відмінний показник.

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Ще одна особливість пов'язана з функціональністю, що притаманна продукції Dyson. Незважаючи на пріоритетну орієнтацію на сімейний сегмент, практичний семимісний кросовер отримав регульовану підвіску для бездоріжжя. У підсумку в компанії говорять про кліренс, який на 40-60 мм перевищує такий у Range Rover.

Компанія Dyson, наприклад, відома технологічними пилотягами dyson.com

Проте в компанії точну цифру не називають. Якщо спиратися на наявні дані, можна говорити про 320-350 мм дорожнього просвіту, що можна назвати чудовою цифрою. На опублікованому фото Джеймс Дайсон позує безпосередньо на тлі електромобіля. З огляду на все, це глиняний макет. З цієї причини важко судити, як далеко просунулися розробники та чи встигли інженери підготувати хоч один дослідницький прототип.

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Можна припустити, що автори показали б свої напрацювання, щоб продемонструвати досягнутий прогрес. Наразі ми бачимо тільки повнорозмірний макет кузова. З іншого боку, в Dyson могли зосередитися на розробленні технічної частини.

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Головною причиною закриття проєкту Дайсон назвав занадто високу вартість автомобіля. У компанії злякалися малої кількості покупців і неможливості відбити витрати на виробництво. З іншого боку, вартість авто в сегменті дорогих машин не є основним параметром, а закриття проєкту на стадії практично готового продукту – сама собою невдала ідея. Можливо, в компанії витратили бюджет занадто швидко та не встигли домогтися конкретних результатів.

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