Renault вийшла в лідери європейського ринку електромобілів

Французька компанія Renault стала найуспішнішим виробником автомобілів на електротязі у Європі. За 11 місяців року вона реалізувала понад 95 тисяч електромобілів.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Будучи одним із засновників активного впровадження електромобілів у повсякденний побут, цього року Renault досягла значних успіхів у цій сфері та реалізувала із січня до листопада 2020 у країнах Європи 95 985 електромобілів.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, приріст склав 80%. Найуспішнішою моделлю марки став міський гетчбек Zoe третього покоління, який цьогоріч придбали понад 84 тисячі європейських жителів, що майже вдвічі більше за результат минулого року. Всього за час існування моделі було реалізовано 268 тисяч екземплярів.

Ще одна успішна електрична модель компанії – Kangoo Z.E. – продовжує залишатися найбільш продаваним легким комерційним автомобілем протягом 10 років з моменту свого дебюту. Тільки за 11 місяців поточного року в Європі було зареєстровано 8 498 Kangoo Z.E., а за 10 років європейці придбали 57 595 Kangoo Z.E.

Також свою лепту в процес скорочення шкідливих викидів в атмосферу внесли такі електричні моделі Renault, як Twizy, яких було продано більш ніж 31 тисячу, й нова комерційна модель Master Z.E. вантажопідйомністю 3,5 тонни.

Зовсім скоро лінійку автомобілів марки поповнить електрична версія Mеgane. Вона буде побудована на глобальній електричній платформі альянсу CMF-EV. Крім електромобілів, компанія розвиває й інші напрями у сфері електрифікації. Зокрема, компанія розширює пропозицію в галузі гібридних і PHEV версій своїх бестселерів – Clio, Captur та Megane, а також готує гібридну модифікацію купеобразного кросовера Arkana.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Renault представила свою стратегію електрифікації на спеціальному заході, а також представила електричний кросовер під брендом Dacia.