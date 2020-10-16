Renault показав прообраз нового Megane

В рамках форуму електромобільності компанія Renault презентувала прототип нового покоління популярної моделі Megane.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Концептуальна новинка отримала ім'я Megane eVision. Вона побудована на модульній електричної платформі CMF-EV, спеціально розробленої для використання в електромобілях альянсу. Раніше її вже встиг приміряти електричний кросовер Nissan Ariya.

Автомобіль отримав привабливий дизайн в стилі концепту Mophoz, показаного навесні нинішнього року. Увагу привертає оригінальна передня і задня LED-світлотехніка, заховані в кузов ручки дверей, а також тонкі стійки камер заднього виду, якими замінено традиційні дзеркала.

У порівнянні з хетчбеком Megane актуального покоління за своїми розмірами концепт на 149 мм (4210 мм) коротше, на 14 мм (1800 мм) вужче і на 58 мм (1505 мм) вище. При цьому колісна база eVision на 31 мм (2700 мм) більше, що дозволило отримати більше простору в салоні.

Під капотом автомобіль розташувалася електрична силова установка потужністю 160 кВт (217,6 к.с.), а крутний момент в 300 Нм доступний безпосередньо після старту. Мотор живить батарея енергоємністю 60 кВтг, розташована під підлогою салону. Привід здійснюється на передні колеса. Вага автомобіля – 1650 кг. У серійне виробництво Megane eVision обіцяють запустити в майбутньому році.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Renault відкрила великий електромобільні форум, на якому крім прототипу Megane eVision представили електрично кросовер Dacia.