Renault показала спадкоємця легендарної Renault 5

Компанія Renault планує відродити популярну модель компактного хетчбека Renault 5.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Французька компанія має намір розширити портфоліо електромобілів. Серед них буде новинка, яка стане сучасним втіленням популярного у 70-90-ті роки минулого століття хетчбека Renault 5.

Французька компанія має намір розширити портфоліо електромобілів media.renault.com

На презентації стратегії розвитку, що отримала назву Renaulution, новий керівник концерну Лука де Мео продемонстрував Renault 5 Prototype. Команда дизайнерів під керівництвом Жиля Відаля змогла органічно втілити в образі концепту ключові стилістичні елементи історичного прообразу.

Renault 5 Prototype створений командою під керівництвом Жиля Відаля media.renault.com

Автомобіль отримав впізнаваний силует і пропорції, світлотехніку та характерний кут нахилу задньої стійки, у всьому відчувається аналогія з Renault 5.

Автомобіль отримав впізнаваний силует та пропорції, світлотехніку та характерний кут нахилу задньої стійки media.renault.com

Renault 5 першого покоління (1972-1985) media.renault.com

"М'язисті" крила – данину поваги среднемоторному Renault 5 Turbo, яким свого часу не було рівних на ралійних трасах.

"М'язисті" крила – данина поваги середньомоторному Renault 5 Turbo media.renault.com

Renault 5 Turbo було побудовано спеціально для участі у гонках, а його "громадянську" версію випускали з 1980-го до 1986 року media.renault.com

Вибір прототипу не випадковий. Для багатьох у Франції Renault 5 був першим та залишається улюбленим автомобілем. Перше покоління моделі (1972-1985) було бестселером – за 14 років хетчбек розійшовся тиражем понад 5,5 екземплярів.

Вписані в задні стійки світлодіодні ліхтарі – відсилання до першого покоління Renault 5 media.renault.com

Новинка побудована на модульній електричної платформі CMF-EV (Common Module Family – Electric Vehicle), яку показали минулого року. Вона розроблена спеціально для машин з електроприводом, а під час її створення було отримано понад 300 патентів. Серед її особливостей – велика колісна база, плоска підлога і низький центр тяжіння. Вона дебютувала на концепті Megane eVision у варіанті зі 217-сильним (160 кВт, 300 Нм) мотором, батареєю на 60 кВтг і мережевою напругою 400 вольт. Заряджати батарею можна на швидкісних станціях потужністю до 130 кВт.

Новинка побудована на модульній електричній платформі CMF-EV media.renault.com

З урахуванням того, що продукція Renault буде плавно переміщатися у сегмент преміум-класу, то основним конкурентом розглядають електричний Mini. Поки компанія не уточнює, коли відбудеться дебют серійної версії Renault 5 EV, але, судячи з опрацьованості деталей та великого досвіду в галузі виробництва електромобілів, чекати залишилося недовго. Концепт стане однією із 7 повністю електричних моделей, які компанія має намір запустити у виробництво до 2025 року.

Концепт стане однією із 7 повністю електричних моделей компанії Renault media.renault.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Renault поділилася планами щодо брендів Dacia і Lada, а також показала нове покоління сімейства Kangoo.