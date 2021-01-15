Renault показала спадкоємця легендарної Renault 5

Компанія Renault планує відродити популярну модель компактного хетчбека Renault 5.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Французька компанія має намір розширити портфоліо електромобілі. У їх числі буде новинка, яка стане сучасним втіленням популярного у 70-90-ті роки минулого століття хетчбка Renault 5.

На презентації стратегії розвитку, що отримала назву Renaulution, новий керівник концерну Лука де Мео, продемонстрував Renault 5 Prototype. Команда дизайнерів під керівництвом Жиля Відаля змогла органічно втілити в образі концепту ключові стилістичні елементи історичного прообразу.

Автомобіль отримав впізнаваний силует та пропорції, світлотехніку та характерний кут нахилу задньої стійки, у всьому відчувається аналогія з Renault 5.

"М'язисті" крила – данину поваги среднемоторному Renault 5 Turbo, яким свого часу не було рівних на ралійних трасах.

Вибір прототипу не випадковий. Для багатьох у Франції Renault 5 був першим та залишається улюбленим автомобілем. Перше покоління моделі (1972-1985) було бестселером – за 14 років хетчбек розійшовся тиражем понад 5,5 екземплярів.

Новинка побудована на модульній електричної платформі CMF-EV (Common Module Family – Electric Vehicle), яку показали в минулому році. Вона розроблена спеціально для машин з електроприводом, а при її створенні було отримано понад 300 патентів. Серед її особливостей – велика колісна база, плоский підлогу і низький центр тяжіння. Вона дебютувала на концепті Megane eVision в варіанті зі 217-сильним (160 кВт, 300 Нм) мотором, батареєю на 60 кВтг и мережою напругою 400 вольт. Заряджати батарею можна на швидкісних станціях потужністю до 130 кВт.

З урахуванням того, що продукція Renault буде плавно переміщатися у сегмент преміум-класу, то основним конкурентом розглядається електричний Mini. Поки компанія не уточнює, коли відбудеться дебют серійної версії Renault 5 EV, але, судячи з опрацьованості деталей та великому досвіду в області виробництва електромобілів, чекати залишилося недовго. Концепт стане однією з 7 повністю електричних моделей, які компанія має намір запустити у виробництво до 2025 року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Renault поділилася планами з приводу брендів Dacia і Lada, а також показала нове покоління сімейства Kangoo.