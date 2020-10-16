Renault офіційно представила найдешевший електромобіль Європи

Концерн Renault офіційно представила серійну версію кроссоверного хетчбека Dacia Spring. Це перша повністю електрична модель бренду "Дачія", яка покликана стати найдешевшим електромобілем в Європі. Новинка володіє скромними характеристиками, однак це буде компенсовано рекордної низькою вартістю машини. У народі її вже прозвали електричним міні- "Дастер".

Фото і характеристики опублікувала прес-служба французької групи. Нова Dacia Spring дебютувала одночасно в трьох версіях: одна стандартна, друга – адаптований варіант під каршерінг, третя – комерційна модифікація. Як і було відомо раніше, базується новинка на електрокарі Renault City K-ZE, який вже виробляється і продається в Китаї (там він коштує трохи менше 10 тис. Доларів).

Dacia Spring Renault Group

Зовні електрокар нагадує компактний кросовер, однак за фактом "Спрінг" є високим хетчбеком – його кліренс становить "лише" 150 мм. Машина має довжину 3,73 метра, ширину 1,62 і висоту 1,51 метра.

Dacia Spring Renault Group

Dacia Spring Renault Group

Салон у Dacia Spring такий же за обсягом, як у Sandero Stepway. Багажник практичних розмірів – 300 літрів (близько 600 літрів при складених задніх сидіннях). Вантажна версія при цьому відрізняється модифікованою задньою частиною: замість сидінь вона має в своєму розпорядженні майданчик, на якому можна перевозити вантаж масою до 325 кг при обсязі 0,8 куб.

Dacia Spring Renault Group

Dacia Spring Renault Group

Dacia Spring Renault Group

Dacia Spring Renault Group

Dacia Spring Renault Group

Запас ходу Dacia Spring залежить від дорожніх умов – в змішаному циклі електрокар проїжджає на одному заряді 225 км, в міському – 295 км за циклом WLTP. Батарея – літій-іонна ємністю 26,8 кВтг. Її зарядка 100% від домашньої розетки 220 В займає менше 14 годин, якщо ж підключитися до Wallbox на 7,4 кВт, то можна вкластися менше ніж у 5 годин. Також передбачена зарядка постійним струмом – в такому випадку АКБ поповнюється на 80% менше ніж за годину.

Dacia Spring Renault Group

Dacia Spring Renault Group

Dacia Spring Renault Group

Живлення Dacia Spring отримує від електромотора, який в екорежімі видає 31 к.с., а в звичайному – 40 сил (крутний момент – 126 Нм). У першому випадку максимальна швидкість становить 100 км/год, в другому – 125 км/год. При натисканні кнопки Eco динамка стає слабкішою, зате збільшується запас ходу – приблизно на 10%.

Dacia Spring Renault Group

Dacia Spring Renault Group

Оснащення у новинки – багате. Воно включає електропідсилювач керма, центральний замок з дистанційним управлінням, елекстросклопідіймачі, цифрову приладову панель. Опційно доступна мультимедіа з 7,0-дюймовим екраном, ел. регульовані дзеркала заднього виду, кондиціонер, парктронік, камера заднього виду і повнорозмірна запаска.

Dacia Spring Renault Group

Dacia Spring Renault Group

Ціна Dacia Spring ще не оголошена, але вже точно відомо, що вона становитиме в межах від 15 000 до 20 000 євро.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Renault готує кросовер за 7500 доларів.