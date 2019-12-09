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9 грудня • оновлено в 13:19
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Рекорд продажів електромобілів в Україні: хто опинився в лідерах

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За 11 місяців 2019 року (з січня по листопад) в Україні зареєстрували близько 7 тисяч електромобілів. У порівнянні з минулим роком ця кількість зросла на 48%.

За даними УкрАвтопром, у секторі легкових електрокарів спостерігається зростання на 34%, а серед комерційних – на 62%. Загалом серед зареєстрованих у 2019 році EV б/в авто складають 94%.

Nissan Leaf став лідером серед електрокарів у 2019 році в Україні

Nissan Leaf став лідером серед електрокарів у 2019 році в Україні

nissan-global.com

Традиційно найпопулярнішим електромобілем виявився Nissan Leaf із 3030 екземплярами – близько 44% від загальної кількості. На другому місці – дорога і потужна Tesla Model S (552 авто), на третьому – Volkswagen e-Golf (325 авто).

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Також у десятку найпопулярніших EV 2019 року в Україні увійшли BMW i3 (322 шт.), Fiat 500e (293 шт.), Renault Zoe (272 шт.), Chevrolet Bolt (232 шт.), Mercedes B-class Electric Drive ( 228 шт.), Tesla Model 3 (209 шт.), Tesla Model X (204 шт.). Серед комерційних електромобілів лідером став Renault Kangoo ZE із 462 екземплярами.

Електромобіль VW e-Golf – один із найпопулярніших EV в Україні

Електромобіль VW e-Golf – один із найпопулярніших EV в Україні

vw.com

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто електромобілі ринок б/к автомобіль Nissan Tesla Mercedes-Benz Volkswagen Renault Fiat BMW Chevrolet новини
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