Рекорд продажів електромобілів в Україні: хто опинився в лідерах

За 11 місяців 2019 року (з січня по листопад) в Україні зареєстрували близько 7 тисяч електромобілів. У порівнянні з минулим роком ця кількість зросла на 48%.

За даними УкрАвтопром, у секторі легкових електрокарів спостерігається зростання на 34%, а серед комерційних – на 62%. Загалом серед зареєстрованих у 2019 році EV б/в авто складають 94%.

Nissan Leaf став лідером серед електрокарів у 2019 році в Україні nissan-global.com

Традиційно найпопулярнішим електромобілем виявився Nissan Leaf із 3030 екземплярами – близько 44% від загальної кількості. На другому місці – дорога і потужна Tesla Model S (552 авто), на третьому – Volkswagen e-Golf (325 авто).

Також у десятку найпопулярніших EV 2019 року в Україні увійшли BMW i3 (322 шт.), Fiat 500e (293 шт.), Renault Zoe (272 шт.), Chevrolet Bolt (232 шт.), Mercedes B-class Electric Drive ( 228 шт.), Tesla Model 3 (209 шт.), Tesla Model X (204 шт.). Серед комерційних електромобілів лідером став Renault Kangoo ZE із 462 екземплярами.

Електромобіль VW e-Golf – один із найпопулярніших EV в Україні vw.com

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