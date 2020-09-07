PSA і Total займуться спільним виробництвом акумуляторів

Група PSA і фірма Saft, що входить до складу французького нафтогазового концерну Total, підписали угоду про створення спільного підприємства АСС (Automotive Cells Company).

У межах партнерства буде створено СП з розроблення та виробництва акумуляторів для автомобільної промисловості з 2023 року. Про це повідомляє пресслужба групи PSA.

Концерн Total і компанія з випуску акумуляторів Saft, що входить в його склад, поділяться своїм досвідом в галузі НДДКР і індустріалізації, а група PSA – своїми знаннями автомобільного ринку і досвідом виробництва. Центр досліджень і розробок у Бордо і пілотний об'єкт у Нерсак (Франція) уже приступили до розроблення нових високоефективних літій-іонних технологій. Після закінчення цього етапу досліджень і розроблення планується запуск масового виробництва АКБ на двох заводах: у Дуврене (Франція) і Кайзерслаутерні (Німеччина).

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Метою проєкту є підтримка зростання попиту на електромобілі на європейському ринку, який, як очікується, виросте в 15 разів. Планується, що первісна потужність АКБ, виготовлених спільним підприємством, становитиме 8 ГВтч, а до 2030 року досягне 48 ГВтч. Це дасть змогу реалізувати 1 млн електромобілів на рік, що становить понад 10% європейського ринку.

Цей проєкт має державну фінансову підтримку Франції та Німеччини в розмірі 1,3 млрд євро. А весь проєкт залучить інвестиції в розмірі понад 5 млрд євро.

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