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31 січня • оновлено в 15:07
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Проти Nissan і Volkswagen: Індія готує відразу 5 електромобілів

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Індійський виробник бюджентих авто Mahindra готує до дебюту відразу 5 електрокарів. На деякі з них вже можна подивитися на офіційних зображеннях.

Про компанію Mahindra ви можете знати не так вже й багато. В основному її моделі представлені на домашньому ринку і, як правило, є недорогими компактними авто. Але, як з'ясував OBOZREVATEL, сьогодні індійський гігант володіє корейським SsangYong, а нещодавно уклав партнерство з Ford.

Mahindra показала майже всі нові електромобілі

Mahindra показала майже всі нові електромобілі

mahindra.com

Через кілька днів Махіндра проведе живий дебют новинок в рамках автошоу в Нью-Делі – центрального автомобільного заходу Індії. Там покажуть три електрокросси, закритий електричний квадроцикл і повнопривідний спорткар відразу з чотирма електромоторами (по одному на кожне колесо).

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Правда, останній поки повністю засекречений. З іншого боку, компанія Махіндра не планує відправляти таке авто в серійне виробництво. Розгін до 100 км/год менш ніж за 5 с, 313 к.с. загальної потужності та батарея на 60 кВтг покликані показати потенціал компанії.

Цей електричний кросовер Mahindra буде найбільшим і далекобійним

Цей електричний кросовер Mahindra буде найбільшим і далекобійним

mahindra.com

Компактні ж кросовери вирушать у продаж (у тому числі в Європі) з більш приземленими характеристиками. Діапазон потужностей 130-150 к.с. і запас ходу на рівні 300 км не здаються надприродними характеристиками, але є необхідними показниками для адекватної конкуренції на ринку електромобілів з такими масовими брендами, як Volkswagen і Nissan.

Однак багато що залежатиме від ціни. Ймовірно, інші подробиці ми дізнаємося після дебюту новинок.

Деякі з компактних новинок Mahindra будуть продаватися на європейському ринку

Деякі з компактних новинок Mahindra будуть продаватися на європейському ринку

mahindra.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ринковому сегменті електромобілів, незважаючи на оптимістичні прогнози, як і раніше все не так гладко.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
новини електромобілі кросовер нові авто авто Mahindra
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