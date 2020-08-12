Протестувальники увірвалися в автосалон Tesla на вкраденій Audi

У Чикаго знову розгорілися протести через жорстокість місцевої поліції. Протестувальники вийшли на вулиці, але мирні акції швидко переросли в пограбування – дісталося і автосалону Tesla.

За даними американських ЗМІ, погроми і пограбування мають доволі організований характер. Правоохоронці припускають, що учасники протесту використали соціальні мережі, щоб скоординувати свої дії.

На відео показали, як натовп вривається до закритого на ніч автосалону електромобілів Tesla. При цьому для доступу в приміщення протестувальники використали кросовер Audi Q7 – з його допомогою вдалося розбити скло вітрини.

За інформацією ЗМІ, білий позашляховик перед цим вкрали. Один з вандалів сів за кермо, розігнався і кілька разів врізався у велике вікно автосалону, щоб розбити його. Після цього натовп увірвався в приміщення. Невідомо, чи вдалося учасникам протесту вкрасти електромобілі Тесла.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про перевірку на швидкість всіх моделей Tesla: вдалося визначити переможця.