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2 червня • оновлено в 17:11
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Просто викинули на смітник: на відео показали непотрібні електромобілі

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BlueIndy – один з американських каршерінгових операторів з Індіанаполіса, який надавав електромобілі в оренду. Тепер компанія збанкрутувала, а машини викинули на смітник.

Оператор каршерінга BlueIndy проіснував приблизно п'ять років. За цей час автопарк склав 280 автомобілів. Але знижений попит на послуги оренди автомобілів через пандемію сильно вдарив по ринку, що призвело до розорення BlueIndy.

Електромобілі BlueIndy викинули на смітник

Електромобілі BlueIndy викинули на смітник

скріншот відео

Деякі транспортні засоби фірми передали інший каршерінговій компанії, проте значна кількість електрокарів потрапила на звалище, де їх уже частково розібрали на запчастини.

Електромобілі BlueIndy викинули на смітник

Електромобілі BlueIndy викинули на смітник

greencarreports.com

Електромобілі BlueIndy викинули на смітник

Електромобілі BlueIndy викинули на смітник

greencarreports.com

Тепер в США розмірковують над тим, що робити з інфраструктурою зарядних станцій компанії. Цікаво також те, що BlueIndy використовувала в своєму автопарку досить рідкісні електромобілі Bollore Bluecar, які до 2011 розробила компанія Pininfarina.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про справжнє 100-кілометрове кладовище нових автомобілів, які кинули без потреби.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
банкрутство б/к автомобіль електромобілі авто
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