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15 листопада • оновлено в 11:33
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Прощай Tesla, вітаємо Ford!

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За кілька днів до офіційної прем'єри на автосалоні в Лос-Анджелесі в мережу потрапили зображення і докладний опис електричного кросовера Ford Mustang Mach-E.

Про це повідомив портал macheforum. Задовго до своєї прем'єри електричний кросовер Ford Mustang Mach-E викликав величезний ажіотаж серед шанувальників марки Ford і Mustang – зокрема. Кілька місяців інтернет розбурхували фото, рендери та тизери майбутньої моделі. Хакери проводили сотні годин за екранами моніторів, щоб знайти хоч яку-небудь нову інформацію. І ось сталося диво, – за кілька днів до світового дебюту їм вдалося викачати офіційні сторінки фірмового сайту з докладною інформацією та цінами на електричний кросовер з легендарним жеребцем.

Ford Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E

macheforum.com

Новини
Електричний кросовер Ford спіймався наживо: фото

Як свідчать заповітні сторінки, спочатку покупцям буде доступний електромобіль First Edition вартістю $59900. Следующии очікується "бюджетна" версія за $43895. Найдорожча версія Mustang Mach E GT обійдеться в $60500. І це без урахування федеральної субсидії в $7500, яке виплачує уряд США. Для порівняння дітище Ілона Маска – електричний кросовер Tesla Model X – коштує мінімум $84990, тобто майже в два рази дорожче базового Mustang Mach E.

Ford Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E

macheforum.com

Для новинки будуть доступні передній і повний привід. Потужність електромотора в залежності від версії складе від 255 до 333 кінських сил, а запас ходу досягає 480 кілометрів (EPA). На розгін від 0 до 96 км/год автомобілю буде потрібно від 3,5 до 5 секунд.

Ford Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E

media.ford.com

У салоні електричного кросовера встановили кілька цифрових дисплеїв, а допомагати водієві будуть системи Ford Co-Pilot360 і Ford Co-Pilot360 Assist. Прем'єра Ford Mustang Mach E відбудеться на автосалоні в Лос-Анджелесі 18 листопада, а у дилерів новинка очікується в майбутньому році.

Ford Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E

macheforum.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, на автосалоні в Лос-Анджелесі презентують нову версію кросовера Toyoyta RAV4.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США Лос Анджелес
Теги
кросовер електромобілі Ford Tesla новини авто
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