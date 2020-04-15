Прощай, Sharan! Touran – приготуватися!
У концерні Volkswagen готуються переглянути лінійку моделей і сконцентрувати увагу на електромобілях.
Зникнення SEAT Alhambra свідчить про початок нової ери для Volkswagen Group – ери, коли мінівени більше не будуть частиною портфеля компанії. Іспанська модель вироблялася на заводі AutoEuropa в Пальмеле, Португалія, але недавно була знята з виробництва. "Брат-близнюк" Volkswagen Sharan залишиться на конвеєрі до кінця нинішнього року.
Дні компактвен VW Touran, що була створена на платформі VW Golf, теж полічені. Модель ще деякий час будуть випускати, але в кінцевому підсумку він також покине модельну гаму концерну.
У Volkswagen вважають, що Tiguan Allspace пропонує не менш просторий салон, але має більш привабливий з точки зору покупців вигляд кросовера, тому в новому Touran немає необхідності. Крім того, одна з майбутніх електричних моделей марки також розглядається в якості наступника компактвена.
"Деякі люди скажуть, що Touran – нудний автомобіль, але він має добре співвідношення ціни і якості і відмінно підходить для сім'ї, – коментує Френк Уелш, член ради директорів Volkswagen з досліджень і розробок. – Тепер у нас є інші пропозиції, наприклад, 7 місний позашляховик Tiguan Allspace. І ми підготувалися до наступного покоління з сімейством ID, включаючи ID Buzz, який ми зараз розробляємо. Це справжні спадкоємці Touran ".
Так що, подобається вам це чи ні, незабаром ви вже не зможете купити мінівен Volkswagen з ДВС. Замість цього ID Buzz запропонує електропривод, яскравий емоційний дизайн і практичний багатофункціональний салон. За словами Велша, він буде краще в усіх відношеннях.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанія Volkswagen зіткнулася з проблемами з електромобілем ID.3.