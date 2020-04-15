Прощай, Sharan! Touran – приготуватися!

У концерні Volkswagen готуються переглянути лінійку моделей і сконцентрувати увагу на електромобілях.

VW ID Buzz і VW Microbus першого покоління volkswagen.com

Зникнення SEAT Alhambra свідчить про початок нової ери для Volkswagen Group – ери, коли мінівени більше не будуть частиною портфеля компанії. Іспанська модель вироблялася на заводі AutoEuropa в Пальмеле, Португалія, але недавно була знята з виробництва. "Брат-близнюк" Volkswagen Sharan залишиться на конвеєрі до кінця нинішнього року.

Volkswagen Sharan volkswagen.com

Дні компактвен VW Touran, що була створена на платформі VW Golf, теж полічені. Модель ще деякий час будуть випускати, але в кінцевому підсумку він також покине модельну гаму концерну.

Volkswagen Touran volkswagen.com

У Volkswagen вважають, що Tiguan Allspace пропонує не менш просторий салон, але має більш привабливий з точки зору покупців вигляд кросовера, тому в новому Touran немає необхідності. Крім того, одна з майбутніх електричних моделей марки також розглядається в якості наступника компактвена.

Електричні концепти ID. Buzz, ID. і ID. Cross є яскравими прикладами стратегії розвитку бренду на найближчі роки volkswagen.com

"Деякі люди скажуть, що Touran – нудний автомобіль, але він має добре співвідношення ціни і якості і відмінно підходить для сім'ї, – коментує Френк Уелш, член ради директорів Volkswagen з досліджень і розробок. – Тепер у нас є інші пропозиції, наприклад, 7 місний позашляховик Tiguan Allspace. І ми підготувалися до наступного покоління з сімейством ID, включаючи ID Buzz, який ми зараз розробляємо. Це справжні спадкоємці Touran ".

Volkswagen ID Buzz volkswagen.com

Volkswagen ID Buzz volkswagen.com

Так що, подобається вам це чи ні, незабаром ви вже не зможете купити мінівен Volkswagen з ДВС. Замість цього ID Buzz запропонує електропривод, яскравий емоційний дизайн і практичний багатофункціональний салон. За словами Велша, він буде краще в усіх відношеннях.

Volkswagen ID Buzz volkswagen.com

Volkswagen ID Buzz volkswagen.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанія Volkswagen зіткнулася з проблемами з електромобілем ID.3.

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