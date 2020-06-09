Пробіг – 2 000 000 км: нова батарея для EV вже готова

Китайська компанія Contemporary Amperex Technology Ltd, яка більше відома як CATL, створила інноваційну батарею з підвищеним ресурсом для електромобілів, здатну витримати пробіг в 2 000 000 км.

У компанії вважають, що така надійна батарея навіть зуміє пережити електромобіль, в який буде встановлена. Таким чином, батарейний блок можна буде переставити в нову машину для подальшого використання.

Компанія Contemporary Amperex Technology Ltd розробила наднадійні батареї motor1.com

При цьому ресурс розрахований не тільки на два мільйони кілометрів, а й на 16 років експлуатації – в залежності від того, що настане раніше. Актуальні батареї для EV в основному призначені на 8-річний термін служби, при цьому вони приблизно на 10% дешевші за нові енергоносії від CATL.

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Компанія вже готова виконувати замовлення на свою продукцію. Очікується, що незабаром стане відомо про великих покупців нових надійних батарей з Китаю. Відомо, що Contemporary Amperex Technology Ltd співпрацює з Tesla, Volkswagen і General Motors.

CATL – один з найбільших виробників батарей у світі futurecar.com

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