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9 червня • оновлено в 16:42
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Пробіг — 2 000 000 км: нова батарея для EV вже готова

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Китайська компанія Contemporary Amperex Technology Ltd, яка більше відома як CATL, створила інноваційну батарею з підвищеним ресурсом для електромобілів, здатну витримати пробіг в 2 000 000 км.

У компанії вважають, що така надійна батарея навіть зуміє пережити електромобіль, в який буде встановлена. Таким чином, батарейний блок можна буде переставити в нову машину для подальшого використання.

Компанія Contemporary Amperex Technology Ltd розробила наднадійні батареї

Компанія Contemporary Amperex Technology Ltd розробила наднадійні батареї

motor1.com

При цьому ресурс розрахований не тільки на два мільйони кілометрів, а й на 16 років експлуатації – в залежності від того, що настане раніше. Актуальні батареї для EV в основному призначені на 8-річний термін служби, при цьому вони приблизно на 10% дешевші за нові енергоносії від CATL.

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Компанія вже готова виконувати замовлення на свою продукцію. Очікується, що незабаром стане відомо про великих покупців нових надійних батарей з Китаю. Відомо, що Contemporary Amperex Technology Ltd співпрацює з Tesla, Volkswagen і General Motors.

CATL – один з найбільших виробників батарей у світі

CATL – один з найбільших виробників батарей у світі

futurecar.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, блогер показав, чи можна зарядити батарею Tesla Model 3 прямо під час руху.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
електромобілі авто
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