Прем'єра нового Toyota Mirai запланована на грудень

Toyota підтвердила, що в другому поколінні водневого седана Mirai буде представлено у серійному виконанні в грудні.

Про це повідомляє сайт виробника. Представлений в минулому році концептуальний седан на водневих паливних елементах знаходить серійні форми. Судячи з фірмового тізеру, автомобіль практично не відрізняється від концепту.

Toyota Mirai Concept global.toyota

Новинка буде більше, ширше і нижче попередника. Нагадаємо, що довжина концепту сягає 4973 мм, а величина колісної бази – 2918 мм. Крім того, дизайн буде менш футуристичним, що має позитивно позначитися на обсягах продажів.

Toyota Mirai Concept global.toyota

Салон новинки буде виконаний в стилі high-teс. Автомобіль отримає повністю цифровий кокпіт з великими екранами приладової шкали і мультимедійної установки. У списку опцій – шкіряне оздоблення інтер'єру, бездротова зарядка для смартфона, a також аудіосистема JBL c 14-динаміками.

Toyota Mirai Concept global.toyota

Технічні характеристики поки не повідомляються, проте, за словами виробника, друге покоління Mirai матиме на 30% більший запас ходу, що дозволить долати відстань близько 653 км на одному баку водню.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , компанія Toyota передала в дар Папі Римському водневий електромобіль, створений на базі першого покоління моделі Mirai, а також веде активну роботу по створенню магістрального водневого тягача для американського ринку на базі однієї з моделей компанії Hino.