Представлено перший електромобіль SEAT: він здивував батареєю

Спортивний бренд SEAT – підрозділ Cupra – офіційно представив свою першу повністю електричну модель під назвою el-Born.

Cupra el-Born – це електричний гетчбек, який надійде у продаж цього року. Новинка дозволить іспанцям вийти на ринок електричних хетчбеків, що постійно зростає і де зараз панують такі моделі, як Nissan Leaf, Renault Zoe та Volkswagen ID.3.

Cupra el-Born. Фото: Cupra

Сupra el-Born, по суті, є серійною версією концепту SEAT el-Born, представленого на Женевському автосалоні-2019, однак на шляху до конвеєра автомобіль змінив логотип SEAT на значок суббренда.

Cupra el-Born. Фото: Cupra

Дизайн товарного електромобіля практично ідентичний прототипу. Машина орієнтована на динамічність і виділяється спортивним зовнішнім виглядом, а завдяки "злим" бамперам, більш широким порогам та більшому задньому спойлеру набула агресивних форм. Серед інших особливостей – короткий капот, великі вікна та спойлер на ляді.

Cupra el-Born. Фото: Cupra

Cupra el-Born базується на платформі MEB Volkswagen Group, яка призначена суто для електромобілів. Електромотор тут один (204 к.с.), він приводить у рух задні колеса та прискорює новинку до "сотні" за 7,5 сек. Запас ходу автомобіля 500 км, його забезпечує батарея ємністю 82 кВтг (з яких доступно – 77 кВтг). До речі, це найбільший акумулятор, який можна зустріти на електрогетчах. З часом таку саму АКБ отримає топовий ID.3.

Cupra el-Born. Фото: Cupra

Cupra el-Born має досить просторий салон, багажник тут приблизно такого самого об'єму, як і в SEAT Leon. На передній панелі встановлено цифрову приборка, 10-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи та новий спортивний руль. Сидіння мають добре розвинену бічну підтримку.

Cupra el-Born. Фото: Cupra

Cupra el-Born. Фото: Cupra

Cupra el-Born. Фото: Cupra

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що SEAT представив оновлений кросовер Ateca.