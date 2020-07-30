Представлено перші польські електромобілі: кросовер і хетчбек

У світі електромобілів з'явилася ще одна компанія – польська EMP ( "ElectroMobility Poland"). Фірма оголосила про створення бренду Isera і показала дві перші моделі, які вийдуть під цією маркою.

Йдеться про кросовер і хетчбек C-класу, який вийшли досить стильними і красивими моделями. А все тому, що про їхню зовнішність подбала італійська студія дизайну Torino Design.

Електромобілі Izera. Фото: ElectroMobility Poland

У електромобілів Izera поки немає назв, більш цього це лише прототипи, а не серійні авто. Втім, на конвеєр вони відправляться порівняно скоро – в 2023 році. Насамперед автомобілі почнуть продавати в Польщі, а пізніше їх будуть експортувати в інші країни. Але перед цим потрібно знайти ще платформу для машин – її хочуть взяти у стороннього постачальника. Можливо, це буде шасі MEB Volkswagen, хоча є й інші варіанти – наприклад, eVMP PSA або навіть Tesla.

Електромобілі Izera. Фото: ElectroMobility Poland

Точні характеристики машин поки не розголошуються, заявляється лише, що їх запас ходу складе близько 400 км, а а прискорення від 0 до 100 км/год займе близько 7-8 секунд. Також поляки обіцяють вигідну ціну на свої електрокари.

Електромобілі Izera. Фото: ElectroMobility Poland

Електромобілі Izera. Фото: ElectroMobility Poland

До речі, ElectroMobility Poland – це підприємство, яке контролюється державою. Його створили чотири польські енергетичні компанії – PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Energa SA, Enea SA і Tauron Polska Energia SA (у кожної з них частка 25%).

Електромобілі Izera. Фото: ElectroMobility Poland

Електромобілі Izera. Фото: ElectroMobility Poland

Електромобілі Izera. Фото: ElectroMobility Poland

Електромобілі Izera. Фото: ElectroMobility Poland

Електромобілі Izera. Фото: ElectroMobility Poland

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Skoda продовжує розсекречувати свій перший електричний кросовер.