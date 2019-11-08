Представлено найкрутішу Tesla Model 3

Електромобіль Tesla Model 3 від компанії Unplugged Performance – цікава, але несподівана й доволі дорога пропозиція.

Як стало відомо OBOZREVATEL, американський електрокар отримав серію доробок від тюнінгової компанії. Цікаво, що EV рідко піддаються подібним модифікаціям, порівнюючи зі звичними автомобілями з бензиновими й навіть дизельними двигунами.

Tesla Model 3 після програми доробок виглядає набагато агресивнішою unpluggedperformance.com

З іншого боку, електромотор і, особливо, батарея – компоненти, що за необхідності підвищення продуктивності швидше підлягають заміні, ніж модифікації. Звісно, такі зміни коштуватимуть в кращому разі половини вартості машини.

Але і без подібного втручання в технічну частину фахівці Unplugged Performance призначили для пакету доробок Tesla Model 3 Ascension R сміливу ціну – 35 тисяч доларів.

Електромобіль Tesla Model 3 отримав спойлер і новий обвіс unpluggedperformance.com

Що ж компанія пропонує за ці кошти? Новації торкнулися виключно зовнішнього стайлінгу. Завдяки цьому Tesla Model 3 обіцяє виділитися в дорожньому потоці.

Низький силует Tesla Model 3 Ascension R підкреслено великими колесами unpluggedperformance.com

Тюнінг Tesla Model 3 Ascension R:

спойлер з карбону;

задній дифузор;

20-дюймові ковані колісні диски;

покришки Michelin Cup 2S;

спортивні крісла.

Червоний напис Tesla натякає на спорт, який відбивається виключно в зовнішності unpluggedperformance.com

Варто визнати – доопрацювання справді вийшло дорогим. Але автомобіль в такому "бойовому" вигляді дозволено до експлуатації на дорогах загального користування. Тому кілька охочих покупців цілком знайдеться.

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