Представлено найкрутішу Tesla Model 3

Електромобіль Tesla Model 3 від компанії Unplugged Performance – цікава, але несподівана й доволі дорога пропозиція.
Як стало відомо OBOZREVATEL, американський електрокар отримав серію доробок від тюнінгової компанії. Цікаво, що EV рідко піддаються подібним модифікаціям, порівнюючи зі звичними автомобілями з бензиновими й навіть дизельними двигунами.
Tesla Model 3 після програми доробок виглядає набагато агресивнішою
unpluggedperformance.com
З іншого боку, електромотор і, особливо, батарея – компоненти, що за необхідності підвищення продуктивності швидше підлягають заміні, ніж модифікації. Звісно, такі зміни коштуватимуть в кращому разі половини вартості машини.
Але і без подібного втручання в технічну частину фахівці Unplugged Performance призначили для пакету доробок Tesla Model 3 Ascension R сміливу ціну – 35 тисяч доларів.
Електромобіль Tesla Model 3 отримав спойлер і новий обвіс
unpluggedperformance.com
Що ж компанія пропонує за ці кошти? Новації торкнулися виключно зовнішнього стайлінгу. Завдяки цьому Tesla Model 3 обіцяє виділитися в дорожньому потоці.
Низький силует Tesla Model 3 Ascension R підкреслено великими колесами
unpluggedperformance.com
Тюнінг Tesla Model 3 Ascension R:
спойлер з карбону;
задній дифузор;
20-дюймові ковані колісні диски;
покришки Michelin Cup 2S;
спортивні крісла.
Червоний напис Tesla натякає на спорт, який відбивається виключно в зовнішності
unpluggedperformance.com
Варто визнати – доопрацювання справді вийшло дорогим. Але автомобіль в такому "бойовому" вигляді дозволено до експлуатації на дорогах загального користування. Тому кілька охочих покупців цілком знайдеться.
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