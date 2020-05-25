Практично і недорого: як виглядає електромобіль дешевше $7000

Спільне китайсько-американське підприємство General Motors і SAIC представило серійну версію нового субкомпактного електромобіля Wuling Mini EV.

2021 Wuling Mini EV chinapev.com

Міський хетчбек створений за мотивами японських кей-карів. Прем'єра моделі під індексом "Е5С" відбулася ще в березні нинішнього року, але продажі почнуться в кінці травня.

2021 Wuling Mini EV chinapev.com

Новинка має скромні розміри 2917/1493/1621 мм, a колісна база становить всього 1940 мм. Незважаючи на це, салон призначений для чотирьох чоловік.

2021 Wuling Mini EV chinapev.com

2021 Wuling Mini EV chinapev.com

2021 Wuling Mini EV chinapev.com

В машині передбачено дюжина відділень для дрібних речей, а якщо скласти спинки заднього ряду, то утворюється невеликий багажник об'ємом 270 л.

2021 Wuling Mini EV chinapev.com

2021 Wuling Mini EV chinapev.com

Wuling Mini EV оснащений електромотором потужністю 27 к.с. (20 кВт). Літій-іонна батарея буде доступна в двох варіантах ємності – 9,2 і 13,8 кВтг. Залежно від цього запас ходу становитиме від 120 до 170 км по циклу NEDC.

2021 Wuling Mini EV chinapev.com

Вартість новинки складе менше $ 7 тисяч, що має привернути увагу як звичайних покупців, так і представників малого бізнесу.

2021 Wuling Mini EV chinapev.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Geely представила другу модель нового бренду Geometry.