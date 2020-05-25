Практично і недорого: як виглядає електромобіль дешевше $7000
Спільне китайсько-американське підприємство General Motors і SAIC представило серійну версію нового субкомпактного електромобіля Wuling Mini EV.
Міський хетчбек створений за мотивами японських кей-карів. Прем'єра моделі під індексом "Е5С" відбулася ще в березні нинішнього року, але продажі почнуться в кінці травня.
Новинка має скромні розміри 2917/1493/1621 мм, a колісна база становить всього 1940 мм. Незважаючи на це, салон призначений для чотирьох чоловік.
В машині передбачено дюжина відділень для дрібних речей, а якщо скласти спинки заднього ряду, то утворюється невеликий багажник об'ємом 270 л.
Wuling Mini EV оснащений електромотором потужністю 27 к.с. (20 кВт). Літій-іонна батарея буде доступна в двох варіантах ємності – 9,2 і 13,8 кВтг. Залежно від цього запас ходу становитиме від 120 до 170 км по циклу NEDC.
Вартість новинки складе менше $ 7 тисяч, що має привернути увагу як звичайних покупців, так і представників малого бізнесу.
Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Geely представила другу модель нового бренду Geometry.