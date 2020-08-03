Позбавили прав за склоочисники: Tesla нашкодила своєму власникові

Стас Сіділєв Електромобілі 13:10, 3.08.2020

Єдиним інструментом, що дозволяє налаштувати склоочисники в Tesla Model 3, є сенсорний монітор. Через нього німецький водій отримав штраф і позбувся прав.

Як повідомляє Auto Motor und Sport, власник електрокара Tesla Model 3 повертався додому в сильний дощ. Авжеж, для ефективного опору стихії йому довелося збільшити швидкість роботи склоочисників.

В електромобілі Тесла це можна зробити тільки за допомогою великого сенсорного екрану в центральній частині передньої панелі. Водієві довелося відволіктися від дороги для налаштування такого важливого параметра.

Крім керма і селектора режимів руху в салоні Tesla Model 3 є великий монітор.
Фото: motor1.com

Через слизьку дорогу невеликої втрати уваги виявилося достатньо для ДТП. Власник автомобіля не впорався з керуванням, вилетів на узбіччя і зачепив кілька дерев.

В результаті поліція встановила, що небезпечна поведінка водія призвела до створення аварійної ситуації. Причина – сенсорний монітор Model 3, який визнали електронним пристроєм. Відповідно, користуватися ним за кермом не можна. Результат – 200 євро штрафу і позбавлення водійських прав на місяць.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про тонкощі заміни склоочисників.

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