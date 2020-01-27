Поява 45 нових моделей не врятувала електрокари від падіння продажу

Оскільки на ринку з'являється все більше моделей електромобілів, логічно було б припустити, що продаж EV в цілому зростають, причому гарними темпами. Але, як показала статистика, це не так.

Зокрема, про такий стан справ можна говорити як мінімум на ринку США. За даними The Los Angeles Times, у 2019 році в Штатах було продано 325 000 електромобілів та гібридів, що на 6,8% менше у порівнянні з 2018 роком (тоді було реалізовано 349 000 "електричок"). І це при тому, що в минулому році у дилерів з'явилося 45 повністю нових "зелених" моделей!

Tesla Model 3 Скрішот відео

"Кількість знімків моделей з акумуляторним живленням більш ніж подвоїлася в минулому році, але продаж електромобілів практично не зрушив з місця. Це турбує", - заявив виданню глава автоконсалтингової компанії AlixPartners Марк Вейкфілд.

Позитивна динаміка зростання відзначаються лише у бренду Tesla: за рік продаж його "народного" седана Model 3 виріс на цілих 14% (і склав 360 000 од). А ось у решти марок справи йдуть не дуже добре: наприклад, кросовер Jaguar I-Pace за той самий період розійшовся тиражем всього у 2594 од, а Audi e-tron – у 5369 машин. Більш дешевші електроSUV, такі як Hyundai Kona Electric і Kia e-Niro, також слабо продаються – на їхньому рахунку 3600 і 1000 од. відповідно.

Hyundai Kona Electric intelligentliving.co

Причина такої незативної динаміки криється в декількох факторах, серед яких можна виділити два головних. По-перше, багато автомобілістів як і раніше побоюються електромобілів через обмежений запасу ходу, а по-друге, "електрички" залишаються помітно дорожчими за бензинові машини (при цьому ціни на паливо для них залишаються низькими та стабільними). Однак автовиробники сподіваються, що незабаром ситуація зміниться: зараз їх сили спрямовані на збільшення автономності ходу електрокарів, зниження собівартості EV, а також розвиток зарядної інфраструктури.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в США провели опитування на тему зручності електромобілів. Його результати виявилися дещо несподіваними.

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